https://ria.ru/20230924/ukraina-1898301810.html

Могут отказать. Экс-глава ЕК раскрыл неудобную правду об Украине

Могут отказать. Экс-глава ЕК раскрыл неудобную правду об Украине - РИА Новости, 24.09.2023

Могут отказать. Экс-глава ЕК раскрыл неудобную правду об Украине

Принятие Украины в ЕС потребует от союза радикальных реформ, которые вызовут разногласия среди стран-участниц, заявил Financial Times бывший глава Еврокомиссии... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T11:22

2023-09-24T11:22

2023-09-24T11:22

в мире

украина

молдавия

киев

жозе мануэл баррозу

владимир зеленский

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Принятие Украины в ЕС потребует от союза радикальных реформ, которые вызовут разногласия среди стран-участниц, заявил Financial Times бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу."Я полностью поддерживаю заявку Киева на вступление. Однако дискуссии о фундаментальных изменениях институционального баланса могут вызвать большие разногласия в Европейском Союзе", – отметил он.Баррозу также подчеркнул, что вступление новых членов, например, Украины и Молдовы, приведет к проблемам в принятии многих решений, касающихся внешней политики или бюджета. По его мнению, именно в этих вопросах необходимо единогласие.Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898252074.html

https://ria.ru/20230924/formula-1898291285.html

украина

молдавия

киев

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в мире, украина, молдавия, киев, жозе мануэл баррозу, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз