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Могут отказать. Экс-глава ЕК раскрыл неудобную правду об Украине - РИА Новости, 24.09.2023
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11:22 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/ukraina-1898301810.html
Могут отказать. Экс-глава ЕК раскрыл неудобную правду об Украине
Могут отказать. Экс-глава ЕК раскрыл неудобную правду об Украине - РИА Новости, 24.09.2023
Могут отказать. Экс-глава ЕК раскрыл неудобную правду об Украине
Принятие Украины в ЕС потребует от союза радикальных реформ, которые вызовут разногласия среди стран-участниц, заявил Financial Times бывший глава Еврокомиссии... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T11:22
2023-09-24T11:22
в мире
украина
молдавия
киев
жозе мануэл баррозу
владимир зеленский
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Принятие Украины в ЕС потребует от союза радикальных реформ, которые вызовут разногласия среди стран-участниц, заявил Financial Times бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу."Я полностью поддерживаю заявку Киева на вступление. Однако дискуссии о фундаментальных изменениях институционального баланса могут вызвать большие разногласия в Европейском Союзе", – отметил он.Баррозу также подчеркнул, что вступление новых членов, например, Украины и Молдовы, приведет к проблемам в принятии многих решений, касающихся внешней политики или бюджета. По его мнению, именно в этих вопросах необходимо единогласие.Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898252074.html
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в мире, украина, молдавия, киев, жозе мануэл баррозу, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Молдавия, Киев, Жозе Мануэл Баррозу, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз
Могут отказать. Экс-глава ЕК раскрыл неудобную правду об Украине

Экс-глава Еврокомиссии: вопрос о вступлении Украины в ЕС вызовет разногласия

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Принятие Украины в ЕС потребует от союза радикальных реформ, которые вызовут разногласия среди стран-участниц, заявил Financial Times бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.
"Я полностью поддерживаю заявку Киева на вступление. Однако дискуссии о фундаментальных изменениях институционального баланса могут вызвать большие разногласия в Европейском Союзе", – отметил он.
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Баррозу также подчеркнул, что вступление новых членов, например, Украины и Молдовы, приведет к проблемам в принятии многих решений, касающихся внешней политики или бюджета. По его мнению, именно в этих вопросах необходимо единогласие.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
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В миреУкраинаМолдавияКиевЖозе Мануэл БаррозуВладимир ЗеленскийЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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