https://ria.ru/20230924/ukraina-1898284789.html

Стало известно, сколько потеряет Украина из-за эмбарго Восточной Европы

Стало известно, сколько потеряет Украина из-за эмбарго Восточной Европы - РИА Новости, 24.09.2023

Стало известно, сколько потеряет Украина из-за эмбарго Восточной Европы

Потери Украины от эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, введенного Словакией, Венгрией и Польшей, могут составить до 230 миллионов долларов в месяц — почти РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T08:04

2023-09-24T08:04

2023-09-24T14:21

украина

венгрия

польша

тарас качка

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

нафтогаз украины

зерновая сделка

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Потери Украины от эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, введенного Словакией, Венгрией и Польшей, могут составить до 230 миллионов долларов в месяц — почти столько же, сколько страна зарабатывает за квартал на транзите газа, следует из расчетов РИА Новости на основе данных статслужб стран. Самые значительные потери Украина может понести из-за польского эмбарго, которое включает пшеницу, кукурузу, пшеничную муку, семена рапса, подсолнечника, а также некоторые виды жмыха. Так, в прошлом году в сентябре — декабре Варшава закупала у соседней страны в среднем этих товаров на 112 миллионов долларов.Запрет Венгрии распространяется на ввоз 24 видов продуктов, включая зерно, некоторые виды семян, сахар, масло и мед, и может стоить Украине 89 миллионов долларов в месяц — на такую сумму в среднем Будапешт закупал этих товаров в конце прошлого года. Словакия запретила ввоз лишь пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, при этом в последние четыре месяца 2022 года Киев экспортировал их в среднем на 26,4 миллиона долларов. Основные потенциальные потери Украина понесет от эмбарго восточноевропейских стран на кукурузу — закупки этого зерна тремя странами в среднем составляли сто миллионов долларов в месяц в конце прошлого года. Вторая по значимости продукция — семена рапса, среднемесячная стоимость импорта которого составляла в сентябре — январе 2022 года примерно 74,5 миллиона долларов. Значительные суммы для всех стран приходились также на семена подсолнечника (25,6 миллиона долларов в месяц), пшеницу (16,2 миллиона долларов в месяц), а для Венгрии — еще и на подсолнечное масло (3,5 миллиона долларов).В результате запрет на импорт сельскохозяйственной продукции c Украины со стороны Венгрии, Польши и Словакии может обойтись в среднем в 227,2 миллиона долларов в месяц. Это почти столько же, сколько в прошлом году "Нафтогаз" получал от транзита газа за квартал — 234,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости отчетности компании.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают ограничения в одностороннем порядке, расширяя их на некоторые другие продукты. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны, а министр экономики страны Тарас Качка заявлял, что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.

https://ria.ru/20230921/zerno-1897861625.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html

https://ria.ru/20230920/embargo-1897616322.html

украина

венгрия

польша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, венгрия, польша, тарас качка, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), нафтогаз украины, зерновая сделка, в мире