https://ria.ru/20230924/ukraina-1898284789.html
Стало известно, сколько потеряет Украина из-за эмбарго Восточной Европы
Стало известно, сколько потеряет Украина из-за эмбарго Восточной Европы - РИА Новости, 24.09.2023
Стало известно, сколько потеряет Украина из-за эмбарго Восточной Европы
Потери Украины от эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, введенного Словакией, Венгрией и Польшей, могут составить до 230 миллионов долларов в месяц — почти РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T08:04
2023-09-24T08:04
2023-09-24T14:21
украина
венгрия
польша
тарас качка
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
нафтогаз украины
зерновая сделка
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Потери Украины от эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, введенного Словакией, Венгрией и Польшей, могут составить до 230 миллионов долларов в месяц — почти столько же, сколько страна зарабатывает за квартал на транзите газа, следует из расчетов РИА Новости на основе данных статслужб стран. Самые значительные потери Украина может понести из-за польского эмбарго, которое включает пшеницу, кукурузу, пшеничную муку, семена рапса, подсолнечника, а также некоторые виды жмыха. Так, в прошлом году в сентябре — декабре Варшава закупала у соседней страны в среднем этих товаров на 112 миллионов долларов.Запрет Венгрии распространяется на ввоз 24 видов продуктов, включая зерно, некоторые виды семян, сахар, масло и мед, и может стоить Украине 89 миллионов долларов в месяц — на такую сумму в среднем Будапешт закупал этих товаров в конце прошлого года. Словакия запретила ввоз лишь пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, при этом в последние четыре месяца 2022 года Киев экспортировал их в среднем на 26,4 миллиона долларов. Основные потенциальные потери Украина понесет от эмбарго восточноевропейских стран на кукурузу — закупки этого зерна тремя странами в среднем составляли сто миллионов долларов в месяц в конце прошлого года. Вторая по значимости продукция — семена рапса, среднемесячная стоимость импорта которого составляла в сентябре — январе 2022 года примерно 74,5 миллиона долларов. Значительные суммы для всех стран приходились также на семена подсолнечника (25,6 миллиона долларов в месяц), пшеницу (16,2 миллиона долларов в месяц), а для Венгрии — еще и на подсолнечное масло (3,5 миллиона долларов).В результате запрет на импорт сельскохозяйственной продукции c Украины со стороны Венгрии, Польши и Словакии может обойтись в среднем в 227,2 миллиона долларов в месяц. Это почти столько же, сколько в прошлом году "Нафтогаз" получал от транзита газа за квартал — 234,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости отчетности компании.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают ограничения в одностороннем порядке, расширяя их на некоторые другие продукты. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны, а министр экономики страны Тарас Качка заявлял, что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.
https://ria.ru/20230921/zerno-1897861625.html
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html
https://ria.ru/20230920/embargo-1897616322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, венгрия, польша, тарас качка, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), нафтогаз украины, зерновая сделка, в мире
Украина, Венгрия, Польша, Тарас Качка, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Нафтогаз Украины, Зерновая сделка, В мире
Стало известно, сколько потеряет Украина из-за эмбарго Восточной Европы
Украина может терять 230 миллионов долларов в месяц из-за эмбарго на продукты
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Потери Украины от эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, введенного Словакией, Венгрией и Польшей, могут составить до 230 миллионов долларов в месяц — почти столько же, сколько страна зарабатывает за квартал на транзите газа, следует из расчетов РИА Новости на основе данных статслужб стран.
Самые значительные потери Украина может понести из-за польского эмбарго, которое включает пшеницу, кукурузу, пшеничную муку, семена рапса, подсолнечника, а также некоторые виды жмыха. Так, в прошлом году в сентябре — декабре Варшава закупала у соседней страны в среднем этих товаров на 112 миллионов долларов.
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Запрет Венгрии распространяется на ввоз 24 видов продуктов, включая зерно, некоторые виды семян, сахар, масло и мед, и может стоить Украине 89 миллионов долларов в месяц — на такую сумму в среднем Будапешт закупал этих товаров в конце прошлого года. Словакия запретила ввоз лишь пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, при этом в последние четыре месяца 2022 года Киев экспортировал их в среднем на 26,4 миллиона долларов.
Основные потенциальные потери Украина понесет от эмбарго восточноевропейских стран на кукурузу — закупки этого зерна тремя странами в среднем составляли сто миллионов долларов в месяц в конце прошлого года. Вторая по значимости продукция — семена рапса, среднемесячная стоимость импорта которого составляла в сентябре — январе 2022 года примерно 74,5 миллиона долларов. Значительные суммы для всех стран приходились также на семена подсолнечника (25,6 миллиона долларов в месяц), пшеницу (16,2 миллиона долларов в месяц), а для Венгрии — еще и на подсолнечное масло (3,5 миллиона долларов).
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В результате запрет на импорт сельскохозяйственной продукции c Украины со стороны Венгрии, Польши и Словакии может обойтись в среднем в 227,2 миллиона долларов в месяц. Это почти столько же, сколько в прошлом году "Нафтогаз
" получал от транзита газа за квартал — 234,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости отчетности компании.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают ограничения в одностороннем порядке, расширяя их на некоторые другие продукты. Украина в ответ подала жалобу в ВТО
на эти страны, а министр экономики страны Тарас Качка
заявлял, что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.
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