Лавров назвал условие, при котором Россия будет уважать целостность Украины
Лавров: Россия уважает целостность Украины при выполнении декларации 1991 года
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78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения положений, принятых в декларации о ее независимости в 1991 году, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН.
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"В декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. Вот в той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украины поддерживаем", — указал министр.
Как напомнил Лавров, Москва признала суверенитет Украины на основе ее декларации о независимости, где "много что записано хорошего", включая уважение прав нацменьшинств. При этом в документе прямо упоминается русский язык.
В этой связи он упомянул декларацию о принципах отношений между суверенными государствами на основе Устава ООН, где говорится, что государства обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность тех стран, "чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории".
"Когда против Донбасса, против Крыма начали войну, по сути дела, ну как можно сказать, что это правительство (после госпереворота в 2014 году. — Прим. ред.) этих путчистов, представляет тот народ. <…> У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ", — подчеркнул Лавров.
Также глава МИД на пресс-конференции отметил, что Москва готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет, так как Россию один раз уже обманули.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Лавров возглавляет российскую делегацию.