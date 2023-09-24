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Лавров назвал условие, при котором Россия будет уважать целостность Украины - РИА Новости, 24.09.2023
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02:22 24.09.2023 (обновлено: 09:12 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/ukraina-1898274892.html
Лавров назвал условие, при котором Россия будет уважать целостность Украины
Лавров назвал условие, при котором Россия будет уважать целостность Украины - РИА Новости, 24.09.2023
Лавров назвал условие, при котором Россия будет уважать целостность Украины
Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения положений, принятых в декларации о ее независимости в 1991 году, заявил глава МИД... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T02:22
2023-09-24T09:12
в мире
украина
россия
сергей лавров
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генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения положений, принятых в декларации о ее независимости в 1991 году, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН.&quot;В декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. Вот в той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украины поддерживаем&quot;, — указал министр.Как напомнил Лавров, Москва признала суверенитет Украины на основе ее декларации о независимости, где "много что записано хорошего", включая уважение прав нацменьшинств. При этом в документе прямо упоминается русский язык.В этой связи он упомянул декларацию о принципах отношений между суверенными государствами на основе Устава ООН, где говорится, что государства обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность тех стран, "чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории"."Когда против Донбасса, против Крыма начали войну, по сути дела, ну как можно сказать, что это правительство (после госпереворота в 2014 году. — Прим. ред.) этих путчистов, представляет тот народ. &lt;…&gt; У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ", — подчеркнул Лавров.Также глава МИД на пресс-конференции отметил, что Москва готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет, так как Россию один раз уже обманули.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Лавров возглавляет российскую делегацию.
https://ria.ru/20230923/sdelka-1898254540.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров назвал условие, при котором Россия будет уважать целостность Украины

Лавров: Россия уважает целостность Украины при выполнении декларации 1991 года

© POOL | Перейти в медиабанк78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
© POOL
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78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения положений, принятых в декларации о ее независимости в 1991 году, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН.
«

"В декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. Вот в той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украины поддерживаем", — указал министр.

Как напомнил Лавров, Москва признала суверенитет Украины на основе ее декларации о независимости, где "много что записано хорошего", включая уважение прав нацменьшинств. При этом в документе прямо упоминается русский язык.
В этой связи он упомянул декларацию о принципах отношений между суверенными государствами на основе Устава ООН, где говорится, что государства обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность тех стран, "чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории".
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"Когда против Донбасса, против Крыма начали войну, по сути дела, ну как можно сказать, что это правительство (после госпереворота в 2014 году. — Прим. ред.) этих путчистов, представляет тот народ. <…> У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ", — подчеркнул Лавров.
Также глава МИД на пресс-конференции отметил, что Москва готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет, так как Россию один раз уже обманули.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Лавров возглавляет российскую делегацию.
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