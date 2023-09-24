https://ria.ru/20230924/udar-1898336429.html

На Урале боец ММА нанес смертельный удар участнику спецоперации

На Урале боец ММА нанес смертельный удар участнику спецоперации - РИА Новости, 24.09.2023

На Урале боец ММА нанес смертельный удар участнику спецоперации

В Челябинской области задержали мужчину после уличной драки, в результате которой умер человек, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T16:05

2023-09-24T16:05

2023-09-24T18:24

происшествия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

северный кавказ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898354685_136:154:1804:1092_1920x0_80_0_0_6a2a21a7473029c29b2d2d99a42cad9b.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сен — РИА Новости. В Челябинской области задержали мужчину после уличной драки, в результате которой умер человек, сообщило региональное управление Следственного комитета.Как рассказала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" местная жительница, речь идет о ее муже Максиме Никитине — бывшем сотруднике МВД и участнике спецоперации. По ее словам, 15 сентября в поселке Каолиновый он стал свидетелем конфликта бывшей одноклассницы и 19-летнего местного жителя, который занимается смешанными единоборствами: мужчина схватил женщину за волосы. Никитин решил помочь ей, при этом между ним и бойцом находился еще один мужчина, который пытался остановить конфликтующих. Вскоре его оттолкнули, и боец MMA нанес "целенаправленный удар в горло" Никитину. Он упал, ударился затылком о тротуарную плитку и потерял сознание. Жена уточнила, что муж умер 17 сентября в больнице, не приходя в сознание.Супруга покойного подчеркнула, что мужчина — ветеран боевых действий, он ездил в командировки в Чечню, на Северный Кавказ. Никитин также участвовал в спецоперации в составе "Группы Вагнера", имел медали "Участник боевых действий на Северном Кавказе", "За службу на Северном Кавказе", "За взятие Попасной", "За отвагу" и другие. "Следственными органами СК России по Челябинской области задержан мужчина, подозреваемый в причинении смерти местному жителю в ходе конфликта", — уточнили в Следственном комитете.Задержанному планируют предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Максимальная санкция — 15 лет лишения свободы. Следствие направит в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.По данным Главного управления МВД по Челябинской области, 19-летнего участника конфликта задержали в деревне Михайловка Карталинского района. Его доставили в следственный отдел СК. Руководство главка регионального МВД поставило дело на контроль.

https://ria.ru/20230908/arest-1895103231.html

https://ria.ru/20230817/krazha-1890522719.html

челябинская область

россия

северный кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, северный кавказ