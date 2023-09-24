На Урале боец ММА нанес смертельный удар участнику спецоперации
На Урале боец ММА нанес смертельный удар участнику спецоперации, заведено дело
© Фото : Марина Никитина (Халикова)/ВКонтактеМаксим Никитин, убитый в ходе драки с бойцом ММА в Челябинской области
Максим Никитин, убитый в ходе драки с бойцом ММА в Челябинской области. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 24 сен — РИА Новости. В Челябинской области задержали мужчину после уличной драки, в результате которой умер человек, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Как рассказала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" местная жительница, речь идет о ее муже Максиме Никитине — бывшем сотруднике МВД и участнике спецоперации. По ее словам, 15 сентября в поселке Каолиновый он стал свидетелем конфликта бывшей одноклассницы и 19-летнего местного жителя, который занимается смешанными единоборствами: мужчина схватил женщину за волосы. Никитин решил помочь ей, при этом между ним и бойцом находился еще один мужчина, который пытался остановить конфликтующих. Вскоре его оттолкнули, и боец MMA нанес "целенаправленный удар в горло" Никитину. Он упал, ударился затылком о тротуарную плитку и потерял сознание. Жена уточнила, что муж умер 17 сентября в больнице, не приходя в сознание.
Супруга покойного подчеркнула, что мужчина — ветеран боевых действий, он ездил в командировки в Чечню, на Северный Кавказ. Никитин также участвовал в спецоперации в составе "Группы Вагнера", имел медали "Участник боевых действий на Северном Кавказе", "За службу на Северном Кавказе", "За взятие Попасной", "За отвагу" и другие.
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"Следственными органами СК России по Челябинской области задержан мужчина, подозреваемый в причинении смерти местному жителю в ходе конфликта", — уточнили в Следственном комитете.
Задержанному планируют предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Максимальная санкция — 15 лет лишения свободы.
Следствие направит в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным Главного управления МВД по Челябинской области, 19-летнего участника конфликта задержали в деревне Михайловка Карталинского района. Его доставили в следственный отдел СК. Руководство главка регионального МВД поставило дело на контроль.