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На Урале боец ММА нанес смертельный удар участнику спецоперации - РИА Новости, 24.09.2023
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16:05 24.09.2023 (обновлено: 18:24 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/udar-1898336429.html
На Урале боец ММА нанес смертельный удар участнику спецоперации
На Урале боец ММА нанес смертельный удар участнику спецоперации - РИА Новости, 24.09.2023
На Урале боец ММА нанес смертельный удар участнику спецоперации
В Челябинской области задержали мужчину после уличной драки, в результате которой умер человек, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T16:05
2023-09-24T18:24
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
северный кавказ
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 сен — РИА Новости. В Челябинской области задержали мужчину после уличной драки, в результате которой умер человек, сообщило региональное управление Следственного комитета.Как рассказала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" местная жительница, речь идет о ее муже Максиме Никитине — бывшем сотруднике МВД и участнике спецоперации. По ее словам, 15 сентября в поселке Каолиновый он стал свидетелем конфликта бывшей одноклассницы и 19-летнего местного жителя, который занимается смешанными единоборствами: мужчина схватил женщину за волосы. Никитин решил помочь ей, при этом между ним и бойцом находился еще один мужчина, который пытался остановить конфликтующих. Вскоре его оттолкнули, и боец MMA нанес "целенаправленный удар в горло" Никитину. Он упал, ударился затылком о тротуарную плитку и потерял сознание. Жена уточнила, что муж умер 17 сентября в больнице, не приходя в сознание.Супруга покойного подчеркнула, что мужчина — ветеран боевых действий, он ездил в командировки в Чечню, на Северный Кавказ. Никитин также участвовал в спецоперации в составе "Группы Вагнера", имел медали "Участник боевых действий на Северном Кавказе", "За службу на Северном Кавказе", "За взятие Попасной", "За отвагу" и другие. &quot;Следственными органами СК России по Челябинской области задержан мужчина, подозреваемый в причинении смерти местному жителю в ходе конфликта&quot;, — уточнили в Следственном комитете.Задержанному планируют предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Максимальная санкция — 15 лет лишения свободы. Следствие направит в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.По данным Главного управления МВД по Челябинской области, 19-летнего участника конфликта задержали в деревне Михайловка Карталинского района. Его доставили в следственный отдел СК. Руководство главка регионального МВД поставило дело на контроль.
https://ria.ru/20230908/arest-1895103231.html
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происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, северный кавказ
Происшествия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Северный Кавказ
На Урале боец ММА нанес смертельный удар участнику спецоперации

На Урале боец ММА нанес смертельный удар участнику спецоперации, заведено дело

© Фото : Марина Никитина (Халикова)/ВКонтактеМаксим Никитин, убитый в ходе драки с бойцом ММА в Челябинской области
Максим Никитин, убитый в ходе драки с бойцом ММА в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Фото : Марина Никитина (Халикова)/ВКонтакте
Максим Никитин, убитый в ходе драки с бойцом ММА в Челябинской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 24 сен — РИА Новости. В Челябинской области задержали мужчину после уличной драки, в результате которой умер человек, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Как рассказала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" местная жительница, речь идет о ее муже Максиме Никитине — бывшем сотруднике МВД и участнике спецоперации. По ее словам, 15 сентября в поселке Каолиновый он стал свидетелем конфликта бывшей одноклассницы и 19-летнего местного жителя, который занимается смешанными единоборствами: мужчина схватил женщину за волосы. Никитин решил помочь ей, при этом между ним и бойцом находился еще один мужчина, который пытался остановить конфликтующих. Вскоре его оттолкнули, и боец MMA нанес "целенаправленный удар в горло" Никитину. Он упал, ударился затылком о тротуарную плитку и потерял сознание. Жена уточнила, что муж умер 17 сентября в больнице, не приходя в сознание.
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Супруга покойного подчеркнула, что мужчина — ветеран боевых действий, он ездил в командировки в Чечню, на Северный Кавказ. Никитин также участвовал в спецоперации в составе "Группы Вагнера", имел медали "Участник боевых действий на Северном Кавказе", "За службу на Северном Кавказе", "За взятие Попасной", "За отвагу" и другие.
«

"Следственными органами СК России по Челябинской области задержан мужчина, подозреваемый в причинении смерти местному жителю в ходе конфликта", — уточнили в Следственном комитете.

Задержанному планируют предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Максимальная санкция — 15 лет лишения свободы.
Следствие направит в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным Главного управления МВД по Челябинской области, 19-летнего участника конфликта задержали в деревне Михайловка Карталинского района. Его доставили в следственный отдел СК. Руководство главка регионального МВД поставило дело на контроль.
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ПроисшествияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСеверный Кавказ
 
 
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