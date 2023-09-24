https://ria.ru/20230924/turpotok-1898281614.html

Филиппины выразили заинтересованность в увеличении турпотока из России

Филиппины выразили заинтересованность в увеличении турпотока из России - РИА Новости, 24.09.2023

Филиппины выразили заинтересованность в увеличении турпотока из России

Филиппины будут приветствовать увеличение туристического потока из России, за последний год на этом направлении был отмечен рост, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T06:05

2023-09-24T06:05

2023-09-24T06:05

филиппины

россия

нью-йорк (город)

оон

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ООН, 24 сен – РИА Новости. Филиппины будут приветствовать увеличение туристического потока из России, за последний год на этом направлении был отмечен рост, заявил в интервью РИА Новости глава филиппинского МИД Энрике Манало. "Цифр у меня нет, однако рост был. Но я думаю, что после пандемии COVID он не достиг того уровня, на котором мы были раньше", - сказал Манало на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Он добавил, что российские путешественники "всегда могут приехать на Филиппины и насладиться отдыхом", чего нельзя сказать о ряде других государств, которые ввели ограничения на въезд после начала спецоперации на Украине. "Филиппины могут предложить пляжи, солнце, тепло и много чего другого. Серфинг, глубоководное плавание. Все то, что вам обычно нравится", - заключил министр азиатской страны.

https://ria.ru/20230924/filippiny-1898277574.html

филиппины

россия

нью-йорк (город)

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филиппины, россия, нью-йорк (город), оон