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Филиппины выразили заинтересованность в увеличении турпотока из России - РИА Новости, 24.09.2023
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06:05 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/turpotok-1898281614.html
Филиппины выразили заинтересованность в увеличении турпотока из России
Филиппины выразили заинтересованность в увеличении турпотока из России - РИА Новости, 24.09.2023
Филиппины выразили заинтересованность в увеличении турпотока из России
Филиппины будут приветствовать увеличение туристического потока из России, за последний год на этом направлении был отмечен рост, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T06:05
2023-09-24T06:05
филиппины
россия
нью-йорк (город)
оон
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Филиппины будут приветствовать увеличение туристического потока из России, за последний год на этом направлении был отмечен рост, заявил в интервью РИА Новости глава филиппинского МИД Энрике Манало. "Цифр у меня нет, однако рост был. Но я думаю, что после пандемии COVID он не достиг того уровня, на котором мы были раньше", - сказал Манало на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Он добавил, что российские путешественники "всегда могут приехать на Филиппины и насладиться отдыхом", чего нельзя сказать о ряде других государств, которые ввели ограничения на въезд после начала спецоперации на Украине. "Филиппины могут предложить пляжи, солнце, тепло и много чего другого. Серфинг, глубоководное плавание. Все то, что вам обычно нравится", - заключил министр азиатской страны.
https://ria.ru/20230924/filippiny-1898277574.html
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филиппины, россия, нью-йорк (город), оон
Филиппины, Россия, Нью-Йорк (город), ООН
Филиппины выразили заинтересованность в увеличении турпотока из России

Глава МИД Филиппин: Манила будет приветствовать увеличение турпотока из России

© AP Photo / Aaron FavilaСамолет авиакомпании Philippine Airlines в аэропорту Манилы
Самолет авиакомпании Philippine Airlines в аэропорту Манилы - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Aaron Favila
Самолет авиакомпании Philippine Airlines в аэропорту Манилы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 сен – РИА Новости. Филиппины будут приветствовать увеличение туристического потока из России, за последний год на этом направлении был отмечен рост, заявил в интервью РИА Новости глава филиппинского МИД Энрике Манало.
«
"Цифр у меня нет, однако рост был. Но я думаю, что после пандемии COVID он не достиг того уровня, на котором мы были раньше", - сказал Манало на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Он добавил, что российские путешественники "всегда могут приехать на Филиппины и насладиться отдыхом", чего нельзя сказать о ряде других государств, которые ввели ограничения на въезд после начала спецоперации на Украине.
"Филиппины могут предложить пляжи, солнце, тепло и много чего другого. Серфинг, глубоководное плавание. Все то, что вам обычно нравится", - заключил министр азиатской страны.
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