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"Просто опустили". В Киеве пришли в ужас из-за турне Зеленского - РИА Новости, 24.09.2023
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12:47 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/turne-1898312294.html
"Просто опустили". В Киеве пришли в ужас из-за турне Зеленского
"Просто опустили". В Киеве пришли в ужас из-за турне Зеленского - РИА Новости, 24.09.2023
"Просто опустили". В Киеве пришли в ужас из-за турне Зеленского
Поездки Владимира Зеленского в западные страны не увенчались успехом, к такому выводу пришел бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T12:47
2023-09-24T12:47
россия
киев
владимир зеленский
олег соскин
оон
совет безопасности оон
генеральная ассамблея оон
канада
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Поездки Владимира Зеленского в западные страны не увенчались успехом, к такому выводу пришел бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.&quot;В Канаде он выступал, ему там все аплодировали. Так и в Штатах год назад аплодировали. А что толку? А на сегодняшний день уже не хотят толком ничего давать, ни оружия, ни денег&quot;, — указал он.По его словам, украинскому политику лишь сделали много пустых обещаний, а если и предложили какую-то помощь, то она оказалась несущественной. Он также отметил ухудшение ситуации вокруг отношений Польши и Украины во время зарубежных визитов главы киевского режима.&quot;Моравецкий опять взял бедного Зеленского и опустил по полной программе&quot;, — подытожил политолог.Зеленский в своем выступлении в ООН заявил, что организация в "глухом углу", и связано это якобы с правом вето России. Он утверждал, что РФ якобы незаконно занимает место в СБ ООН через манипуляции после распада СССР. Он предложил реформировать ООН, в частности, механизм применения права вето. По его словам, у Генассамблеи ООН должно быть право преодолевать вето путем набора двух третей голосов. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Генеральной Ассамблее ООН следует рассмотреть причины невыполнения принятых ранее резолюций СБ ООН вместо того, чтобы под нажимом западных стран рассматривать случаи применения права вето.
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россия, киев, владимир зеленский, олег соскин, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон, канада, сша
Россия, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, ООН, Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Канада, США
"Просто опустили". В Киеве пришли в ужас из-за турне Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: поездки Зеленского на Запад не увенчались успехом

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Поездки Владимира Зеленского в западные страны не увенчались успехом, к такому выводу пришел бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"В Канаде он выступал, ему там все аплодировали. Так и в Штатах год назад аплодировали. А что толку? А на сегодняшний день уже не хотят толком ничего давать, ни оружия, ни денег", — указал он.

По его словам, украинскому политику лишь сделали много пустых обещаний, а если и предложили какую-то помощь, то она оказалась несущественной. Он также отметил ухудшение ситуации вокруг отношений Польши и Украины во время зарубежных визитов главы киевского режима.
«

"Моравецкий опять взял бедного Зеленского и опустил по полной программе", — подытожил политолог.

Зеленский в своем выступлении в ООН заявил, что организация в "глухом углу", и связано это якобы с правом вето России. Он утверждал, что РФ якобы незаконно занимает место в СБ ООН через манипуляции после распада СССР. Он предложил реформировать ООН, в частности, механизм применения права вето. По его словам, у Генассамблеи ООН должно быть право преодолевать вето путем набора двух третей голосов. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Генеральной Ассамблее ООН следует рассмотреть причины невыполнения принятых ранее резолюций СБ ООН вместо того, чтобы под нажимом западных стран рассматривать случаи применения права вето.
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РоссияКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинООНСовет Безопасности ООНГенеральная Ассамблея ООНКанадаСША
 
 
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