https://ria.ru/20230924/turne-1898312294.html

"Просто опустили". В Киеве пришли в ужас из-за турне Зеленского

"Просто опустили". В Киеве пришли в ужас из-за турне Зеленского - РИА Новости, 24.09.2023

"Просто опустили". В Киеве пришли в ужас из-за турне Зеленского

Поездки Владимира Зеленского в западные страны не увенчались успехом, к такому выводу пришел бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T12:47

2023-09-24T12:47

2023-09-24T12:47

россия

киев

владимир зеленский

олег соскин

оон

совет безопасности оон

генеральная ассамблея оон

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960025_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_11f46ce047700d5bd39c323802303214.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Поездки Владимира Зеленского в западные страны не увенчались успехом, к такому выводу пришел бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."В Канаде он выступал, ему там все аплодировали. Так и в Штатах год назад аплодировали. А что толку? А на сегодняшний день уже не хотят толком ничего давать, ни оружия, ни денег", — указал он.По его словам, украинскому политику лишь сделали много пустых обещаний, а если и предложили какую-то помощь, то она оказалась несущественной. Он также отметил ухудшение ситуации вокруг отношений Польши и Украины во время зарубежных визитов главы киевского режима."Моравецкий опять взял бедного Зеленского и опустил по полной программе", — подытожил политолог.Зеленский в своем выступлении в ООН заявил, что организация в "глухом углу", и связано это якобы с правом вето России. Он утверждал, что РФ якобы незаконно занимает место в СБ ООН через манипуляции после распада СССР. Он предложил реформировать ООН, в частности, механизм применения права вето. По его словам, у Генассамблеи ООН должно быть право преодолевать вето путем набора двух третей голосов. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Генеральной Ассамблее ООН следует рассмотреть причины невыполнения принятых ранее резолюций СБ ООН вместо того, чтобы под нажимом западных стран рассматривать случаи применения права вето.

https://ria.ru/20230924/vsu-1898298657.html

россия

киев

канада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, владимир зеленский, олег соскин, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон, канада, сша