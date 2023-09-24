https://ria.ru/20230924/tsik-1898270482.html

Путин назвал работу ЦИК независимой

Путин назвал работу ЦИК независимой - РИА Новости, 24.09.2023

Путин назвал работу ЦИК независимой

ЦИК РФ независим в работе, принимает решения публично и коллегиально, начальников над ним нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T00:15

2023-09-24T00:15

2023-09-24T00:15

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦИК РФ независим в работе, принимает решения публично и коллегиально, начальников над ним нет, заявил президент России Владимир Путин. "Вы независимы в своей работе. Начальников над вами нет. Все решения вы принимаете самостоятельно, публично и коллегиально. Подчиняетесь только закону", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.

https://ria.ru/20230924/vlast-1898270248.html

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россия, владимир путин, политика