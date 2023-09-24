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Путин назвал работу ЦИК независимой - РИА Новости, 24.09.2023
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00:15 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/tsik-1898270482.html
Путин назвал работу ЦИК независимой
Путин назвал работу ЦИК независимой - РИА Новости, 24.09.2023
Путин назвал работу ЦИК независимой
ЦИК РФ независим в работе, принимает решения публично и коллегиально, начальников над ним нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T00:15
2023-09-24T00:15
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦИК РФ независим в работе, принимает решения публично и коллегиально, начальников над ним нет, заявил президент России Владимир Путин. "Вы независимы в своей работе. Начальников над вами нет. Все решения вы принимаете самостоятельно, публично и коллегиально. Подчиняетесь только закону", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин назвал работу ЦИК независимой

Президент России Путин: ЦИК независим в своей работе, начальников над ним нет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦИК РФ независим в работе, принимает решения публично и коллегиально, начальников над ним нет, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы независимы в своей работе. Начальников над вами нет. Все решения вы принимаете самостоятельно, публично и коллегиально. Подчиняетесь только закону", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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