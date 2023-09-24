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Путин поблагодарил ЦИК за четкую организацию выборов - РИА Новости, 24.09.2023
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00:06 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/tsik-1898270034.html
Путин поблагодарил ЦИК за четкую организацию выборов
Путин поблагодарил ЦИК за четкую организацию выборов - РИА Новости, 24.09.2023
Путин поблагодарил ЦИК за четкую организацию выборов
Президент России Владимир Путин поздравил ЦИК РФ с 30-летием и поблагодарил за четкую организацию избирательных процессов. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T00:06
2023-09-24T00:06
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ЦИК РФ с 30-летием и поблагодарил за четкую организацию избирательных процессов. "В этом году исполняется 30 лет со дня образования Центральной избирательной комиссии России. Поздравляю с юбилеем нынешний состав ЦИКа, его руководителей, а также конечно же всех, кто работает сейчас и работал в прошедшие годы в этом важнейшем государственном органе. Благодарю вас за четкую, выверенную организацию избирательных процессов", - сказал он.
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Поздравление Путина с 30-летием ЦИК
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин поблагодарил ЦИК за четкую организацию выборов

Путин поздравил ЦИК с 30-летием и поблагодарил за четкую организацию выборов

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ЦИК РФ с 30-летием и поблагодарил за четкую организацию избирательных процессов.
"В этом году исполняется 30 лет со дня образования Центральной избирательной комиссии России. Поздравляю с юбилеем нынешний состав ЦИКа, его руководителей, а также конечно же всех, кто работает сейчас и работал в прошедшие годы в этом важнейшем государственном органе. Благодарю вас за четкую, выверенную организацию избирательных процессов", - сказал он.
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