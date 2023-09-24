https://ria.ru/20230924/tsik-1898270034.html

Путин поблагодарил ЦИК за четкую организацию выборов

Путин поблагодарил ЦИК за четкую организацию выборов - РИА Новости, 24.09.2023

Путин поблагодарил ЦИК за четкую организацию выборов

Президент России Владимир Путин поздравил ЦИК РФ с 30-летием и поблагодарил за четкую организацию избирательных процессов. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T00:06

2023-09-24T00:06

2023-09-24T00:06

россия

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898221536_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3431054faaca5cc819c24c1b9175aacf.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ЦИК РФ с 30-летием и поблагодарил за четкую организацию избирательных процессов. "В этом году исполняется 30 лет со дня образования Центральной избирательной комиссии России. Поздравляю с юбилеем нынешний состав ЦИКа, его руководителей, а также конечно же всех, кто работает сейчас и работал в прошедшие годы в этом важнейшем государственном органе. Благодарю вас за четкую, выверенную организацию избирательных процессов", - сказал он.

https://ria.ru/20230924/putin-1898269687.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поздравление Путина с 30-летием ЦИК Поздравление Путина с 30-летием ЦИК 2023-09-24T00:06 true PT3M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, политика