https://ria.ru/20230924/tsenzura-1898311537.html
Власти ДНР ввели военную цензуру на территории республики
Власти ДНР ввели военную цензуру на территории республики - РИА Новости, 24.09.2023
Власти ДНР ввели военную цензуру на территории республики
В Донецкой Народной Республике ввели военную цензуру, говорится в указе главы региона Дениса Пушилина, опубликованном на его сайте. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T12:42
2023-09-24T12:42
2023-09-24T14:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике ввели военную цензуру, говорится в указе главы региона Дениса Пушилина, опубликованном на его сайте."Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами", — говорится в документе.Республиканские власти приняли это решение в рамках режима военного положения для борьбы с диверсантами и разведчиками противника.Кроме того, в ДНР запретили гражданам находиться на улицах и в других общественных местах с понедельника до пятницы с 23:00 до 4:00, проводить митинги, демонстрации и другие массовые мероприятия.Пушилин подписал указ 18 сентября, документ опубликовали сегодня.
https://ria.ru/20230920/prigovor-1897593265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
Власти ДНР ввели военную цензуру на территории республики
На территории ДНР ввели военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями