https://ria.ru/20230924/tsenzura-1898311537.html

Власти ДНР ввели военную цензуру на территории республики

Власти ДНР ввели военную цензуру на территории республики - РИА Новости, 24.09.2023

Власти ДНР ввели военную цензуру на территории республики

В Донецкой Народной Республике ввели военную цензуру, говорится в указе главы региона Дениса Пушилина, опубликованном на его сайте. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T12:42

2023-09-24T12:42

2023-09-24T14:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике ввели военную цензуру, говорится в указе главы региона Дениса Пушилина, опубликованном на его сайте."Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами", — говорится в документе.Республиканские власти приняли это решение в рамках режима военного положения для борьбы с диверсантами и разведчиками противника.Кроме того, в ДНР запретили гражданам находиться на улицах и в других общественных местах с понедельника до пятницы с 23:00 до 4:00, проводить митинги, демонстрации и другие массовые мероприятия.Пушилин подписал указ 18 сентября, документ опубликовали сегодня.

https://ria.ru/20230920/prigovor-1897593265.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность