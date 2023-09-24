https://ria.ru/20230924/tokmak-1898328801.html

При обстреле Токмака погиб человек, 11 пострадали

При обстреле Токмака погиб человек, 11 пострадали - РИА Новости, 24.09.2023

При обстреле Токмака погиб человек, 11 пострадали

При ракетном обстреле Токмака погиб один человек, еще 11 пострадали, сообщили в администрации Запорожской области. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T15:04

2023-09-24T15:04

2023-09-24T16:10

токмак

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. При ракетном обстреле Токмака погиб один человек, еще 11 пострадали, сообщили в администрации Запорожской области."В результате обстрела Токмака в период с 13:30 до 13:40 попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя", — рассказали региональные власти.Как уточняется, среди пострадавших трое детей.Также повреждения получили газопровод в переулке Тихий и электропровода, из-за чего без электричества осталась северная насосная станция. На месте работают представители экстренных служб.ВСУ регулярно обстреливают Токмак. Накануне украинские военные дважды атаковали город, российская ПВО отразила ракетный удар.Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления и продолжает обстреливать регион.

https://ria.ru/20230924/donetsk-1898308344.html

токмак

запорожская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

токмак, запорожская область, происшествия