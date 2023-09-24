https://ria.ru/20230924/tokmak-1898328801.html
При обстреле Токмака погиб человек, 11 пострадали
При обстреле Токмака погиб человек, 11 пострадали - РИА Новости, 24.09.2023
При обстреле Токмака погиб человек, 11 пострадали
При ракетном обстреле Токмака погиб один человек, еще 11 пострадали, сообщили в администрации Запорожской области. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:04
2023-09-24T15:04
2023-09-24T16:10
токмак
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. При ракетном обстреле Токмака погиб один человек, еще 11 пострадали, сообщили в администрации Запорожской области."В результате обстрела Токмака в период с 13:30 до 13:40 попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя", — рассказали региональные власти.Как уточняется, среди пострадавших трое детей.Также повреждения получили газопровод в переулке Тихий и электропровода, из-за чего без электричества осталась северная насосная станция. На месте работают представители экстренных служб.ВСУ регулярно обстреливают Токмак. Накануне украинские военные дважды атаковали город, российская ПВО отразила ракетный удар.Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления и продолжает обстреливать регион.
https://ria.ru/20230924/donetsk-1898308344.html
токмак
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
токмак, запорожская область, происшествия
Токмак, Запорожская область, Происшествия
При обстреле Токмака погиб человек, 11 пострадали
При ракетном обстреле Токмака погиб человек, 11 пострадали
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. При ракетном обстреле Токмака погиб один человек, еще 11 пострадали, сообщили в администрации Запорожской области.
«
"В результате обстрела Токмака
в период с 13:30 до 13:40 попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя", — рассказали региональные власти.
Как уточняется, среди пострадавших трое детей.
Также повреждения получили газопровод в переулке Тихий и электропровода, из-за чего без электричества осталась северная насосная станция. На месте работают представители экстренных служб.
ВСУ регулярно обстреливают Токмак. Накануне украинские военные дважды атаковали город, российская ПВО отразила ракетный удар.
Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления и продолжает обстреливать регион.
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