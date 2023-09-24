https://ria.ru/20230924/teplokhod-1898351728.html

На Ямале затонул теплоход с баржей, два человека пропали

На Ямале затонул теплоход с баржей, два человека пропали - РИА Новости, 24.09.2023

На Ямале затонул теплоход с баржей, два человека пропали

Теплоход с баржей затонул в Ямало-Ненецком автономном округе, два человека пропали без вести, сообщает Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T17:57

2023-09-24T17:57

2023-09-24T17:57

происшествия

ямал

следственный комитет россии (ск рф)

шурышкарский район

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148677/59/1486775951_0:64:3414:1984_1920x0_80_0_0_9b6b84ea8bdcc5296fe4a2b4a6134668.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Теплоход с баржей затонул в Ямало-Ненецком автономном округе, два человека пропали без вести, сообщает Уральская транспортная прокуратура. "На 505-м километре реки Малая Обь в 40 километрах от села Мужи Шурышкарского района ЯНАО затонул теплоход с баржей, груженной строительными материалами. В результате происшествия капитан и моторист судна пропали без вести", - говорится в сообщении. Пропавших ищут. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. Обстоятельства и причины происшествия также выясняет Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

https://ria.ru/20230919/teplokhod-1897269587.html

https://ria.ru/20230923/teplokhod-1898199487.html

ямал

шурышкарский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ямал, следственный комитет россии (ск рф), шурышкарский район, россия