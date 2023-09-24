https://ria.ru/20230924/teplokhod-1898351728.html
На Ямале затонул теплоход с баржей, два человека пропали
На Ямале затонул теплоход с баржей, два человека пропали - РИА Новости, 24.09.2023
На Ямале затонул теплоход с баржей, два человека пропали
Теплоход с баржей затонул в Ямало-Ненецком автономном округе, два человека пропали без вести, сообщает Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T17:57
2023-09-24T17:57
2023-09-24T17:57
происшествия
ямал
следственный комитет россии (ск рф)
шурышкарский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Теплоход с баржей затонул в Ямало-Ненецком автономном округе, два человека пропали без вести, сообщает Уральская транспортная прокуратура. "На 505-м километре реки Малая Обь в 40 километрах от села Мужи Шурышкарского района ЯНАО затонул теплоход с баржей, груженной строительными материалами. В результате происшествия капитан и моторист судна пропали без вести", - говорится в сообщении. Пропавших ищут. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. Обстоятельства и причины происшествия также выясняет Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
https://ria.ru/20230919/teplokhod-1897269587.html
https://ria.ru/20230923/teplokhod-1898199487.html
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происшествия, ямал, следственный комитет россии (ск рф), шурышкарский район, россия
Происшествия, Ямал, Следственный комитет России (СК РФ), Шурышкарский район, Россия
На Ямале затонул теплоход с баржей, два человека пропали
На Ямале затонул теплоход с баржей, два человека пропали без вести