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"Слишком поздно": немецкий генерал сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 24.09.2023
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10:23 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/tanki-1898295420.html
"Слишком поздно": немецкий генерал сделал неожиданное заявление об Украине
"Слишком поздно": немецкий генерал сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 24.09.2023
"Слишком поздно": немецкий генерал сделал неожиданное заявление об Украине
Как и любое западное оружие, американские танки Abrams, которые США собираются в скором времени передать Украине, не помогут ВСУ изменить ситуацию на поле боя,... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T10:23
2023-09-24T10:23
украина
сша
россия
сергей лавров
патрик райдер
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Как и любое западное оружие, американские танки Abrams, которые США собираются в скором времени передать Украине, не помогут ВСУ изменить ситуацию на поле боя, заявил в эфире телеканала Welt немецкий генерал Клаус Виттманн."Не существует оружия, способного кардинально изменить ход событий", - прокомментировал он поставку американских танков.Виттманн также отметил, что Украина никогда не получает необходимое ей оружие вовремя."Все, что мы присылаем, – хорошее оружие. Однако большая часть доставляется слишком поздно. К тому же скоро начнется распутица, а потом придет зима", – резюмировал он.Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские танки Abrams поступят на Украину в "ближайшие дни и недели". Он добавил, что поставки идут "по графику". США пообещали передать Украине батальонный комплект танков Abrams - 31 единицу.Россия уже направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230923/pomosch-1898197264.html
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украина, сша, россия, сергей лавров, патрик райдер, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, welt
Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Патрик Райдер, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Welt
"Слишком поздно": немецкий генерал сделал неожиданное заявление об Украине

Генерал Виттманн: танки Abrams не изменят ситуацию на Украине

© Фото : Spc. Christian DuplessieАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Фото : Spc. Christian Duplessie
Американский танк M1A2 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Как и любое западное оружие, американские танки Abrams, которые США собираются в скором времени передать Украине, не помогут ВСУ изменить ситуацию на поле боя, заявил в эфире телеканала Welt немецкий генерал Клаус Виттманн.
"Не существует оружия, способного кардинально изменить ход событий", - прокомментировал он поставку американских танков.
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Виттманн также отметил, что Украина никогда не получает необходимое ей оружие вовремя.
"Все, что мы присылаем, – хорошее оружие. Однако большая часть доставляется слишком поздно. К тому же скоро начнется распутица, а потом придет зима", – резюмировал он.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские танки Abrams поступят на Украину в "ближайшие дни и недели". Он добавил, что поставки идут "по графику". США пообещали передать Украине батальонный комплект танков Abrams - 31 единицу.
Россия уже направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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