https://ria.ru/20230924/taksi-1898289009.html

МВД поддержало предложение ограничить стоянку такси в жилой зоне

МВД поддержало предложение ограничить стоянку такси в жилой зоне - РИА Новости, 24.09.2023

МВД поддержало предложение ограничить стоянку такси в жилой зоне

В МВД поддержали предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне, копия ответа... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T09:29

2023-09-24T09:29

2023-09-24T09:48

авто

борис чернышов (депутат)

михаил черников

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В МВД поддержали предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне, копия ответа министерства имеется в распоряжении РИА Новости. "Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти", — говорится в письме от начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова.В своем письме в МВД политик предложил рассмотреть возможность внесения изменений в правила дорожного движения и запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут.

https://ria.ru/20230923/dtp-1898184794.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, борис чернышов (депутат), михаил черников, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия