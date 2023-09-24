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МВД поддержало предложение ограничить стоянку такси в жилой зоне - РИА Новости, 24.09.2023
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09:29 24.09.2023 (обновлено: 09:48 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/taksi-1898289009.html
МВД поддержало предложение ограничить стоянку такси в жилой зоне
МВД поддержало предложение ограничить стоянку такси в жилой зоне - РИА Новости, 24.09.2023
МВД поддержало предложение ограничить стоянку такси в жилой зоне
В МВД поддержали предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне, копия ответа... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T09:29
2023-09-24T09:48
авто
борис чернышов (депутат)
михаил черников
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В МВД поддержали предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне, копия ответа министерства имеется в распоряжении РИА Новости. "Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти", — говорится в письме от начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова.В своем письме в МВД политик предложил рассмотреть возможность внесения изменений в правила дорожного движения и запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут.
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авто, борис чернышов (депутат), михаил черников, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Авто, Борис Чернышов (депутат), Михаил Черников, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
МВД поддержало предложение ограничить стоянку такси в жилой зоне

В МВД поддержали предложение о запрете стоянки такси в жилой зоне свыше 30 минут

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашины такси на улице Москвы
Машины такси на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машины такси на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В МВД поддержали предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне, копия ответа министерства имеется в распоряжении РИА Новости.
"Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти", — говорится в письме от начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова.
В своем письме в МВД политик предложил рассмотреть возможность внесения изменений в правила дорожного движения и запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут.
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АвтоБорис Чернышов (депутат)Михаил ЧерниковМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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