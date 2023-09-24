https://ria.ru/20230924/starovoyt-1898331203.html

Губернатор Старовойт предупредил о работе системы ПВО в Курской области

Губернатор Старовойт предупредил о работе системы ПВО в Курской области - РИА Новости, 24.09.2023

Губернатор Старовойт предупредил о работе системы ПВО в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале предупредил о работе системы ПВО в Курском районе и попросил жителей сохранять спокойствие. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T15:28

2023-09-24T15:28

2023-09-24T15:28

происшествия

курский район

курская область

курск

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 24 сен - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале предупредил о работе системы ПВО в Курском районе и попросил жителей сохранять спокойствие. "В Курском районе работает наша система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие", — сообщил Старовойт. Утром в воскресенье губернатор сообщал, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе в Курске, в результате повреждена крыша.

https://ria.ru/20230924/obstrel-1898330720.html

курский район

курская область

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курский район, курская область, курск, роман старовойт