https://ria.ru/20230924/starovoyt-1898331203.html
Губернатор Старовойт предупредил о работе системы ПВО в Курской области
Губернатор Старовойт предупредил о работе системы ПВО в Курской области - РИА Новости, 24.09.2023
Губернатор Старовойт предупредил о работе системы ПВО в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале предупредил о работе системы ПВО в Курском районе и попросил жителей сохранять спокойствие. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:28
2023-09-24T15:28
2023-09-24T15:28
происшествия
курский район
курская область
курск
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 24 сен - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале предупредил о работе системы ПВО в Курском районе и попросил жителей сохранять спокойствие. "В Курском районе работает наша система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие", — сообщил Старовойт. Утром в воскресенье губернатор сообщал, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе в Курске, в результате повреждена крыша.
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курский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курский район, курская область, курск, роман старовойт
Происшествия, Курский район, Курская область, Курск, Роман Старовойт
Губернатор Старовойт предупредил о работе системы ПВО в Курской области
Старовойт предупредил о работе системы ПВО в Курском районе