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Житель Омска убил брата жены и двух своих детей после ссоры из-за развода - РИА Новости, 24.09.2023
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20:52 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/ssora-1898375723.html
Житель Омска убил брата жены и двух своих детей после ссоры из-за развода
Житель Омска убил брата жены и двух своих детей после ссоры из-за развода - РИА Новости, 24.09.2023
Житель Омска убил брата жены и двух своих детей после ссоры из-за развода
Житель Омской области после ссоры из-за развода убил брата своей жены и двух своих малолетних детей, а потом покончил с собой, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T20:52
2023-09-24T20:52
происшествия
омская область
омск
жилье
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ОМСК, 24 сен - РИА Новости. Житель Омской области после ссоры из-за развода убил брата своей жены и двух своих малолетних детей, а потом покончил с собой, рассказали в пресс-службе областного СУСК. Убийство произошло 24 сентября во дворе одного из домов в поселке Любино Омской области. Там обнаружили тела двух мужчин и двух детей. Причиной ссоры 36-летнего мужчины с женой стал их развод. "Местный житель на почве бракоразводного процесса из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей, 3 и 5 лет... Тридцатилетняя супруга с двумя другими детьми в возрасте 1 года и 7 лет смогли убежать", - рассказали в пресс-службе ведомства. На месте работают следователи, проводится осмотр места происшествия, допросы женщины и свидетелей. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, в том числе малолетних".
https://ria.ru/20230915/ubiystvo-1896541486.html
https://ria.ru/20230913/ubiystvo-1896123381.html
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происшествия, омская область, омск, жилье
Происшествия, Омская область, Омск, Жилье
Житель Омска убил брата жены и двух своих детей после ссоры из-за развода

Омич убил брата жены и двух своих малолетних детей после ссоры из-за развода

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции едет по дороге. Архивное фото
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ОМСК, 24 сен - РИА Новости. Житель Омской области после ссоры из-за развода убил брата своей жены и двух своих малолетних детей, а потом покончил с собой, рассказали в пресс-службе областного СУСК.
Убийство произошло 24 сентября во дворе одного из домов в поселке Любино Омской области. Там обнаружили тела двух мужчин и двух детей. Причиной ссоры 36-летнего мужчины с женой стал их развод.
В Алтайском крае женщина убила двух детей и покончила с собой
В Алтайском крае женщина убила двух детей и покончила с собой
15 сентября, 14:40
«
"Местный житель на почве бракоразводного процесса из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей, 3 и 5 лет... Тридцатилетняя супруга с двумя другими детьми в возрасте 1 года и 7 лет смогли убежать", - рассказали в пресс-службе ведомства.
На месте работают следователи, проводится осмотр места происшествия, допросы женщины и свидетелей. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, в том числе малолетних".
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