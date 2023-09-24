https://ria.ru/20230924/ssora-1898375723.html
Житель Омска убил брата жены и двух своих детей после ссоры из-за развода
Житель Омска убил брата жены и двух своих детей после ссоры из-за развода - РИА Новости, 24.09.2023
Житель Омска убил брата жены и двух своих детей после ссоры из-за развода
Житель Омской области после ссоры из-за развода убил брата своей жены и двух своих малолетних детей, а потом покончил с собой, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T20:52
2023-09-24T20:52
2023-09-24T20:52
происшествия
омская область
омск
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_4bd2e09706961499d7b528076f6f0149.jpg
ОМСК, 24 сен - РИА Новости. Житель Омской области после ссоры из-за развода убил брата своей жены и двух своих малолетних детей, а потом покончил с собой, рассказали в пресс-службе областного СУСК. Убийство произошло 24 сентября во дворе одного из домов в поселке Любино Омской области. Там обнаружили тела двух мужчин и двух детей. Причиной ссоры 36-летнего мужчины с женой стал их развод. "Местный житель на почве бракоразводного процесса из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей, 3 и 5 лет... Тридцатилетняя супруга с двумя другими детьми в возрасте 1 года и 7 лет смогли убежать", - рассказали в пресс-службе ведомства. На месте работают следователи, проводится осмотр места происшествия, допросы женщины и свидетелей. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, в том числе малолетних".
https://ria.ru/20230915/ubiystvo-1896541486.html
https://ria.ru/20230913/ubiystvo-1896123381.html
омская область
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_674c1b27c224ec4e9a5649d417d0d339.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, омск, жилье
Происшествия, Омская область, Омск, Жилье
Житель Омска убил брата жены и двух своих детей после ссоры из-за развода
Омич убил брата жены и двух своих малолетних детей после ссоры из-за развода