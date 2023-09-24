https://ria.ru/20230924/ssora-1898375723.html

Житель Омска убил брата жены и двух своих детей после ссоры из-за развода

Житель Омска убил брата жены и двух своих детей после ссоры из-за развода - РИА Новости, 24.09.2023

Житель Омска убил брата жены и двух своих детей после ссоры из-за развода

Житель Омской области после ссоры из-за развода убил брата своей жены и двух своих малолетних детей, а потом покончил с собой, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T20:52

2023-09-24T20:52

2023-09-24T20:52

происшествия

омская область

омск

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ОМСК, 24 сен - РИА Новости. Житель Омской области после ссоры из-за развода убил брата своей жены и двух своих малолетних детей, а потом покончил с собой, рассказали в пресс-службе областного СУСК. Убийство произошло 24 сентября во дворе одного из домов в поселке Любино Омской области. Там обнаружили тела двух мужчин и двух детей. Причиной ссоры 36-летнего мужчины с женой стал их развод. "Местный житель на почве бракоразводного процесса из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей, 3 и 5 лет... Тридцатилетняя супруга с двумя другими детьми в возрасте 1 года и 7 лет смогли убежать", - рассказали в пресс-службе ведомства. На месте работают следователи, проводится осмотр места происшествия, допросы женщины и свидетелей. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, в том числе малолетних".

https://ria.ru/20230915/ubiystvo-1896541486.html

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происшествия, омская область, омск, жилье