https://ria.ru/20230924/ssora-1898211142.html

Между гнусностью и идиотизмом: чем нам интересна ссора Индии и Канады

Между гнусностью и идиотизмом: чем нам интересна ссора Индии и Канады - РИА Новости, 24.09.2023

Между гнусностью и идиотизмом: чем нам интересна ссора Индии и Канады

Почему нам надо интересоваться всеми подробностями дикой, да попросту безумной истории с конфликтом Индии и Канады? Речь, напомним, о том, что канадцы на уровне РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T08:00

2023-09-24T08:00

2023-09-24T08:07

в мире

индия

нарендра моди

большая двадцатка

канада

сша

джастин трюдо

брикс

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Почему нам надо интересоваться всеми подробностями дикой, да попросту безумной истории с конфликтом Индии и Канады? Речь, напомним, о том, что канадцы на уровне премьер-министра обвинили индийские спецслужбы в убийстве террориста из сикхской общины на своей территории. И вот сейчас — информационная война и клевета, отзыв послов…Здесь есть два объяснения. Первое — конспирологическое. Конспирологи — люди, которым хочется уложить все происходящие события в единый, заранее продуманный умысел, реализуемый до мелочей кем-то умным и злобным. И тут в канадской истории, конечно, все очень логично. Первое: сикхи — это костяк офицерского корпуса индийской армии, полиции и спецслужб. Почему: потому что сикхизм — это религия, главный постулат которой в том, что сикх должен защищать жизнь, человеческую, но и вообще любую. И они, профессиональные защитники, это отлично умеют делать уже не первое столетие. А теперь представим себе, что будет со страной, если сикхскую общину в самой Индии столкнуть с индусами, мусульманами, джайнами и прочими религиями.Тем более что это уже было, прежде всего в 80-е годы прошлого столетия. Часть сикхской общины оказалась заражена безумной идеей создания своего отдельного государства в штате Пенджаб (создали же индийские мусульмане свое государство в 40-е годы — Пакистан). Дело дошло до кровавых столкновений и терроризма. Террористы и прочие потом уехали… Куда? Не в Англию или США, а прежде всего в Канаду. Американская индийская община по большей части индусская и восторгается нынешними властями в Дели и лично премьер-министром Нарендрой Моди. А в Канаде (на 40 миллионов населения) живет 1,4 миллиона индийцев, в том числе 770 тысяч, по индийским данным, не просто сикхи, а старающиеся лишнего слова не сказать против нескольких рулящих общиной сильно немирных группировок. К ним потянулись преступники уже любых религий и прочая шваль, разыскиваемая полицией Дели.Второе: Индия на глазах становится одним из мировых лидеров, говорят о ее позиции в будущей тройке сверхдержав вместе с Китаем и США. Да, вся мощь американской дипломатии направлена на то, чтобы затащить индийцев в западный альянс в любом виде, чтобы столкнуть их с Китаем. Для этого страну регулярно обзывают "самой большой в мире демократией" и т. д. Но тут есть поправка: в стране не то правительство, да оно еще и пользуется давней и прочной поддержкой громадного большинства.Собственно, с точки зрения западника, в мире вообще не должно быть сильных лидеров и сильных правительств. Все должны шататься и бояться западных хозяев. И вот вам заголовок одного из множества однотипных материалов (в американском журнале Foreign Affairs): "Почему Моди не может сделать Индию великой державой: поддерживаемая правительством нетерпимость разрывает страну на части". Автор, кстати, сикх, неважно откуда. Раньше пытались ссорить кабинет Моди с индийскими мусульманами и их собратьями во всем мире, ту же штуку проделывать с Пекином по поводу нового китайского чуда в мусульманском Синьцзяне. Или с Россией по поводу Чечни. Но для ослабления страны конфликт с сикхами — смотри выше — даже удачнее.Тем не менее именно в этом году всем как-то стало ясно, что Индия и правда стала для десятков стран мирового большинства одним из лидеров, мощной державой. Это стало ясно по тому, как она провела — к ярости западников — саммит G20, до того участвовала в расширении БРИКС, и не забудем ее успехи в экономике. А еще не забудем ее крепнущие стратегические отношения с крупными странами Ближнего Востока.Третье: Канаду в случае чего не жалко, не самим же США лезть в драку. Тут надо напомнить, что в Америке или Великобритании то, что мы называем либерализмом, сталкивается с мощным внутренним сопротивлением. А вот у прочих наглосаксов, в Канаде, Австралии и Новой Зеландии, этот самый либерализм цветет махровым цветом, показывая все признаки тоталитарной и душащей любую оппозицию квазирелигии. И для таких людей, понятно, идеология выше дипломатии, Моди не свой и Индия никакой не союзник и не демократия.В чем суть конфликта двух стран: известного террориста и преступника из числа канадских сикхов и правда застрелили в июне двое неизвестных. И тогда премьер-министр Канады Джастин Трюдо подверг правительство Моди скрипализации — публично намекнув на его причастность к убийству, при этом не приводя никаких доказательств. Приличные люди в нашем мире такими гнусностями не занимаются? Скажите это британским властям — и не только им. В итоге дошло практически до грани разрыва дипломатических отношений, история развивается.А вот теперь второе прочтение сути этого конфликта, не имеющее отношения к конспирологии: да просто идиотизм. Хотя идиотизм очень типичный для сегодняшних правительств западных стран, которые все очень слабо держатся, зайдя в системный кризис (украинская провокация — только одна из попыток из этого кризиса выйти). Дело в том, что правительство Трюдо опирается на парламентское и избирательное меньшинство и в целом плохо себя чувствует, так же как британское, американское или немецкое. И вот эти 770 тысяч сикхов, уже с канадским гражданством и своими партиями, создают не просто важную, а критически важную для выживания правительства группу поддержки Трюдо.Да-да, это реально происходит — канадские власти вырастили на своей территории еще одну "Аль-Каиду"*, активисты которой совершили уже множество терактов, включая взрыв индийского гражданского лайнера и многое другое. И вот теперь эти выкормыши держат за горло канадское правительство.Все похожие ситуации в западном альянсе спали и ждали своего часа, пока там все было относительно хорошо. А теперь они взрываются сюжетами настолько же дикими, как индо-канадский конфликт.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230921/ssha-1897550388.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230922/oppengeymer-1897739824.html

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

индия

канада

сша

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в мире, индия, нарендра моди, большая двадцатка, канада, сша, джастин трюдо, брикс, аль-каида, аналитика