https://ria.ru/20230924/spetsoperatsiya-1898318245.html
ВС России улучшили тактическое положение на Донецком направлении
ВС России улучшили тактическое положение на Донецком направлении - РИА Новости, 24.09.2023
ВС России улучшили тактическое положение на Донецком направлении
Российские военные улучшили тактическое положение на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T13:32
2023-09-24T13:32
2023-09-24T14:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
красногоровка
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские военные улучшили тактическое положение на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение", — отметили в ведомстве.Контратака Южной группировки войск произошла после отражения нападения 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Веселого. При обороне российским бойцам помогали авиация и артиллерия.Всего за сутки военные отразили четыре атаки ВСУ в районах Красногоровки, Марьинки, Химика и Веселого.Противник потерял:Запорожское направлениеРоссийские военные с помощью авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.Потери ВСУ составили:При контрбатарейной борьбе бойцы поразили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, два орудия Д-30, самоходную артиллерийская установку "Гвоздика", а также гаубицу "Мста-Б".Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества."Ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны, 5-й бригады Нацгвардии и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества", — добавили в ведомстве.Украинская армия потеряла:Южнодонецкое направлениеАвиация и артиллерия Восточной группировки поразила живую силу и технику трех украинских бригад в районах Урожайного и Старомайорского в ДНР и Малиновки в Запорожской области.Потери противника:Купянское направлениеБойцы Западной группировки при помощи авиации и артиллерии поразили живую силу и технику четырех украинских бригад в районах Берестового, Синьковки и Кисловки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.ВСУ потеряли:Также военные уничтожили полевой склад боеприпасов в районе населенного пункта Берестовое в Харьковской области.Херсонское направлениеРоссийские бойцы продолжили выполнять боевые задачи и на Херсонском направлении, нанося удары по украинским войскам.ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и два автомобиля. Также при контрбатарейной борьбе российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-30 и РСЗО кустарного производства "Партизан" 122-миллиметрового калибра.Кроме того, уничтожили полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе Шляхового в Херсонской области.
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https://ria.ru/20230924/spetsoperatsiya-1898317965.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Красногоровка
ВС России улучшили тактическое положение на Донецком направлении
Минобороны: российские военные улучшили тактическое положение у Веселого в ДНР
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские военные улучшили тактическое положение на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
«
"Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение", — отметили в ведомстве.
Контратака Южной группировки войск произошла после отражения нападения 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Веселого. При обороне российским бойцам помогали авиация и артиллерия.
Всего за сутки военные отразили четыре атаки ВСУ в районах Красногоровки, Марьинки, Химика и Веселого.
Киев потерял до 110 человек за сутки на Южнодонецком направлении
- до 305 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- семь автомобилей;
- артиллерийскую систему М777 производства США.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российские военные с помощью авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.
Потери ВСУ составили:
- до 35 военнослужащих;
- боевую машину пехоты;
- три автомобиля.
При контрбатарейной борьбе бойцы поразили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, два орудия Д-30, самоходную артиллерийская установку "Гвоздика", а также гаубицу "Мста-Б".
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Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
«
"Ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны, 5-й бригады Нацгвардии и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества", — добавили в ведомстве.
Украинская армия потеряла:
- свыше 50 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- два пикапа;
- гаубицу Д-20.
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Авиация и артиллерия Восточной группировки поразила живую силу и технику трех украинских бригад в районах Урожайного и Старомайорского в ДНР и Малиновки в Запорожской области.
- до 110 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- два орудия Д-20.
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Бойцы Западной группировки при помощи авиации и артиллерии поразили живую силу и технику четырех украинских бригад в районах Берестового, Синьковки и Кисловки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.
- более 20 военнослужащих;
- два автомобиля;
- самоходную артиллерийскую установку "Акация";
- самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.
Также военные уничтожили полевой склад боеприпасов в районе населенного пункта Берестовое в Харьковской области.
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Российские бойцы продолжили выполнять боевые задачи и на Херсонском направлении, нанося удары по украинским войскам.
ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и два автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-30 и РСЗО кустарного производства "Партизан" 122-миллиметрового калибра.
Кроме того, уничтожили полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе Шляхового в Херсонской области.
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