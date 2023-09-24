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ВС России улучшили тактическое положение на Донецком направлении - РИА Новости, 24.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 24.09.2023 (обновлено: 14:50 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/spetsoperatsiya-1898318245.html
ВС России улучшили тактическое положение на Донецком направлении
ВС России улучшили тактическое положение на Донецком направлении - РИА Новости, 24.09.2023
ВС России улучшили тактическое положение на Донецком направлении
Российские военные улучшили тактическое положение на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T13:32
2023-09-24T14:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
красногоровка
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские военные улучшили тактическое положение на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение", — отметили в ведомстве.Контратака Южной группировки войск произошла после отражения нападения 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Веселого. При обороне российским бойцам помогали авиация и артиллерия.Всего за сутки военные отразили четыре атаки ВСУ в районах Красногоровки, Марьинки, Химика и Веселого.Противник потерял:Запорожское направлениеРоссийские военные с помощью авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.Потери ВСУ составили:При контрбатарейной борьбе бойцы поразили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, два орудия Д-30, самоходную артиллерийская установку "Гвоздика", а также гаубицу "Мста-Б".Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.&quot;Ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны, 5-й бригады Нацгвардии и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества&quot;, — добавили в ведомстве.Украинская армия потеряла:Южнодонецкое направлениеАвиация и артиллерия Восточной группировки поразила живую силу и технику трех украинских бригад в районах Урожайного и Старомайорского в ДНР и Малиновки в Запорожской области.Потери противника:Купянское направлениеБойцы Западной группировки при помощи авиации и артиллерии поразили живую силу и технику четырех украинских бригад в районах Берестового, Синьковки и Кисловки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.ВСУ потеряли:Также военные уничтожили полевой склад боеприпасов в районе населенного пункта Берестовое в Харьковской области.Херсонское направлениеРоссийские бойцы продолжили выполнять боевые задачи и на Херсонском направлении, нанося удары по украинским войскам.ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и два автомобиля. Также при контрбатарейной борьбе российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-30 и РСЗО кустарного производства "Партизан" 122-миллиметрового калибра.Кроме того, уничтожили полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе Шляхового в Херсонской области.
https://ria.ru/20230924/poteri-1898319125.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Красногоровка
ВС России улучшили тактическое положение на Донецком направлении

Минобороны: российские военные улучшили тактическое положение у Веселого в ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские военные улучшили тактическое положение на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
«
"Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение", — отметили в ведомстве.
Контратака Южной группировки войск произошла после отражения нападения 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Веселого. При обороне российским бойцам помогали авиация и артиллерия.
Всего за сутки военные отразили четыре атаки ВСУ в районах Красногоровки, Марьинки, Химика и Веселого.
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Киев потерял до 110 человек за сутки на Южнодонецком направлении
13:36
Противник потерял:
  • до 305 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • семь автомобилей;
  • артиллерийскую систему М777 производства США.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Запорожское направление

Российские военные с помощью авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.

Потери ВСУ составили:
  • до 35 военнослужащих;
  • боевую машину пехоты;
  • три автомобиля.
При контрбатарейной борьбе бойцы поразили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, два орудия Д-30, самоходную артиллерийская установку "Гвоздика", а также гаубицу "Мста-Б".
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Российская ПВО сбила вертолет украинский Ми-8 в ДНР
13:30

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
«

"Ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны, 5-й бригады Нацгвардии и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества", — добавили в ведомстве.

Украинская армия потеряла:
  • свыше 50 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа;
  • гаубицу Д-20.
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Артиллеристы рассказали о сопротивлении контрнаступлению ВСУ под Соледаром
14 сентября, 06:02

Южнодонецкое направление

Авиация и артиллерия Восточной группировки поразила живую силу и технику трех украинских бригад в районах Урожайного и Старомайорского в ДНР и Малиновки в Запорожской области.
Потери противника:
  • до 110 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • два орудия Д-20.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Разведчик заявил, что российские военные закрепились у Клещеевки
20 сентября, 03:38

Купянское направление

Бойцы Западной группировки при помощи авиации и артиллерии поразили живую силу и технику четырех украинских бригад в районах Берестового, Синьковки и Кисловки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.
ВСУ потеряли:
  • более 20 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • самоходную артиллерийскую установку "Акация";
  • самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.
Также военные уничтожили полевой склад боеприпасов в районе населенного пункта Берестовое в Харьковской области.
Американский танк Abrams - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В Киеве признали, что танки Abrams "долго не проживут"
Вчера, 10:00

Херсонское направление

Российские бойцы продолжили выполнять боевые задачи и на Херсонском направлении, нанося удары по украинским войскам.
ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и два автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-30 и РСЗО кустарного производства "Партизан" 122-миллиметрового калибра.
Кроме того, уничтожили полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе Шляхового в Херсонской области.
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Российские военные уничтожили Leopard с экипажем из бундесвера в зоне СВО
Вчера, 13:51
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКрасногоровка
 
 
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