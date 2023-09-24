https://ria.ru/20230924/spetsoperatsiya-1898318245.html

ВС России улучшили тактическое положение на Донецком направлении

ВС России улучшили тактическое положение на Донецком направлении - РИА Новости, 24.09.2023

ВС России улучшили тактическое положение на Донецком направлении

Российские военные улучшили тактическое положение на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T13:32

2023-09-24T13:32

2023-09-24T14:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

красногоровка

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские военные улучшили тактическое положение на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение", — отметили в ведомстве.Контратака Южной группировки войск произошла после отражения нападения 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Веселого. При обороне российским бойцам помогали авиация и артиллерия.Всего за сутки военные отразили четыре атаки ВСУ в районах Красногоровки, Марьинки, Химика и Веселого.Противник потерял:Запорожское направлениеРоссийские военные с помощью авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.Потери ВСУ составили:При контрбатарейной борьбе бойцы поразили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, два орудия Д-30, самоходную артиллерийская установку "Гвоздика", а также гаубицу "Мста-Б".Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества."Ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны, 5-й бригады Нацгвардии и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества", — добавили в ведомстве.Украинская армия потеряла:Южнодонецкое направлениеАвиация и артиллерия Восточной группировки поразила живую силу и технику трех украинских бригад в районах Урожайного и Старомайорского в ДНР и Малиновки в Запорожской области.Потери противника:Купянское направлениеБойцы Западной группировки при помощи авиации и артиллерии поразили живую силу и технику четырех украинских бригад в районах Берестового, Синьковки и Кисловки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.ВСУ потеряли:Также военные уничтожили полевой склад боеприпасов в районе населенного пункта Берестовое в Харьковской области.Херсонское направлениеРоссийские бойцы продолжили выполнять боевые задачи и на Херсонском направлении, нанося удары по украинским войскам.ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и два автомобиля. Также при контрбатарейной борьбе российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-30 и РСЗО кустарного производства "Партизан" 122-миллиметрового калибра.Кроме того, уничтожили полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе Шляхового в Херсонской области.

https://ria.ru/20230924/poteri-1898319125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, красногоровка