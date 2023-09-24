https://ria.ru/20230924/spetsoperatsiya-1898317965.html

Российская ПВО сбила вертолет украинский Ми-8 в ДНР

Российская ПВО сбила вертолет украинский Ми-8 в ДНР - РИА Новости, 24.09.2023

Российская ПВО сбила вертолет украинский Ми-8 в ДНР

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 над Клещеевкой, а также 15 беспилотников, 8 снарядов РСЗО HIMARS и 3... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T13:30

2023-09-24T13:30

2023-09-24T13:35

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

украина

ми-8 амтш

безопасность

клещеевка

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 над Клещеевкой, а также 15 беспилотников, 8 снарядов РСЗО HIMARS и 3 противорадарные ракеты HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Перехвачено три противорадиолокационные ракеты HARM, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 15 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 477 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7082 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12104 танка и других боевых бронированных машин, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6515 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13397 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230923/berdyansk-1898242966.html

https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898193377.html

россия

донецкая народная республика

украина

клещеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, украина, ми-8 амтш, безопасность, клещеевка