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Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 24.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:29 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/spetsoperatsiya-1898302792.html
Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ под Херсоном
Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 24.09.2023
Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" нанесли удар по месту временной дислокации подразделения украинских войск под Херсоном, уничтожив 9 боевиков и 2... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T11:29
2023-09-24T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсон
россия
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 сен - РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" нанесли удар по месту временной дислокации подразделения украинских войск под Херсоном, уничтожив 9 боевиков и 2 автомобиля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, потери: 9 военнослужащих ВСУ уничтожены, 11 получили ранения различной, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства. По его словам, уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему и склад ГСМ. В субботу в МО РФ сообщили, что за неделю в ходе безуспешных попыток форсировать Днепр войска Украины на херсонском направлении потеряли около 440 военнослужащих. Как отметили в ведомстве, на херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу реки Днепр. Кроме того, пресечена деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп, заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20230923/tank-1898197755.html
https://ria.ru/20230923/snaryady-1898192797.html
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в мире, днепр (город), херсон, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсон, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ под Херсоном

ВС России уничтожили девять украинских военных, два автомобиля и склад ГСМ ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 сен - РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" нанесли удар по месту временной дислокации подразделения украинских войск под Херсоном, уничтожив 9 боевиков и 2 автомобиля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, потери: 9 военнослужащих ВСУ уничтожены, 11 получили ранения различной, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему и склад ГСМ.
В субботу в МО РФ сообщили, что за неделю в ходе безуспешных попыток форсировать Днепр войска Украины на херсонском направлении потеряли около 440 военнослужащих. Как отметили в ведомстве, на херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу реки Днепр. Кроме того, пресечена деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп, заявили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)ХерсонРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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