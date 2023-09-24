Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ под Херсоном
ВС России уничтожили девять украинских военных, два автомобиля и склад ГСМ ВСУ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 сен - РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" нанесли удар по месту временной дислокации подразделения украинских войск под Херсоном, уничтожив 9 боевиков и 2 автомобиля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, потери: 9 военнослужащих ВСУ уничтожены, 11 получили ранения различной, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства.
По его словам, уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему и склад ГСМ.
В субботу в МО РФ сообщили, что за неделю в ходе безуспешных попыток форсировать Днепр войска Украины на херсонском направлении потеряли около 440 военнослужащих. Как отметили в ведомстве, на херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу реки Днепр. Кроме того, пресечена деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп, заявили в Минобороны.