https://ria.ru/20230924/spetsoperatsiya-1898302792.html

Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ под Херсоном

Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 24.09.2023

Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ под Херсоном

Соединения группировки войск "Днепр" нанесли удар по месту временной дислокации подразделения украинских войск под Херсоном, уничтожив 9 боевиков и 2... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T11:29

2023-09-24T11:29

2023-09-24T11:29

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

херсон

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893097400_0:268:3163:2047_1920x0_80_0_0_80d995328758c776dd237d1fbd08fd7f.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 сен - РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" нанесли удар по месту временной дислокации подразделения украинских войск под Херсоном, уничтожив 9 боевиков и 2 автомобиля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, потери: 9 военнослужащих ВСУ уничтожены, 11 получили ранения различной, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства. По его словам, уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему и склад ГСМ. В субботу в МО РФ сообщили, что за неделю в ходе безуспешных попыток форсировать Днепр войска Украины на херсонском направлении потеряли около 440 военнослужащих. Как отметили в ведомстве, на херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу реки Днепр. Кроме того, пресечена деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп, заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20230923/tank-1898197755.html

https://ria.ru/20230923/snaryady-1898192797.html

днепр (город)

херсон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (город), херсон, россия, вооруженные силы украины