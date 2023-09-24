https://ria.ru/20230924/spacex-1898285130.html

Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink - РИА Новости, 24.09.2023

Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink и успешно вывела их на орбиту, сообщила компания на официальном... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T08:17

2023-09-24T08:17

2023-09-24T13:52

илон маск

spacex

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898301473_0:810:2000:1935_1920x0_80_0_0_dbb2296e6fef34fa7a1c58a6c7d07202.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink и успешно вывела их на орбиту, сообщила компания на официальном аккаунте в соцсети Х. "Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", — указано в материале. Запуск осуществили сегодня утром (мск). SpaceX транслировала его в своем аккаунте в соцсети Х. Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. Сейчас на орбите действует около 4,2 тысячи аппаратов Starlink.Как ранее сообщало издание Cybernews.com со ссылкой на портал, отслеживающий спутники, satellitemap.space, компания SpaceX в период с 18 июля по 18 сентября потеряла 212 спутников. Как отметило издание, за последние три года количество сгоревших спутников увеличивается, при этом значительный скачок наблюдается с июля. Пока неясно, было ли схождение этих спутников с орбиты запланированным или к этому привел сбой.

https://ria.ru/20230902/spacex-1893865344.html

https://ria.ru/20230823/starlink-1891690566.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

илон маск, spacex, в мире, сша