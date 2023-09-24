https://ria.ru/20230924/spacex-1898285130.html
Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink
Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink - РИА Новости, 24.09.2023
Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink
Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink и успешно вывела их на орбиту, сообщила компания на официальном... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T08:17
2023-09-24T08:17
2023-09-24T13:52
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink и успешно вывела их на орбиту, сообщила компания на официальном аккаунте в соцсети Х. "Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", — указано в материале. Запуск осуществили сегодня утром (мск). SpaceX транслировала его в своем аккаунте в соцсети Х. Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. Сейчас на орбите действует около 4,2 тысячи аппаратов Starlink.Как ранее сообщало издание Cybernews.com со ссылкой на портал, отслеживающий спутники, satellitemap.space, компания SpaceX в период с 18 июля по 18 сентября потеряла 212 спутников. Как отметило издание, за последние три года количество сгоревших спутников увеличивается, при этом значительный скачок наблюдается с июля. Пока неясно, было ли схождение этих спутников с орбиты запланированным или к этому привел сбой.
https://ria.ru/20230902/spacex-1893865344.html
https://ria.ru/20230823/starlink-1891690566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, spacex, в мире, сша
Илон Маск, SpaceX, В мире, США
Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink
Компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink и успешно вывела их на орбиту, сообщила компания на официальном аккаунте в соцсети Х
.
"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", — указано в материале.
Запуск осуществили сегодня утром (мск). SpaceX транслировала его в своем аккаунте в соцсети Х.
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Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску
. Сейчас на орбите действует около 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
Как ранее сообщало издание Cybernews.com со ссылкой на портал, отслеживающий спутники, satellitemap.space, компания SpaceX в период с 18 июля по 18 сентября потеряла 212 спутников. Как отметило издание, за последние три года количество сгоревших спутников увеличивается, при этом значительный скачок наблюдается с июля. Пока неясно, было ли схождение этих спутников с орбиты запланированным или к этому привел сбой.
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