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Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink - РИА Новости, 24.09.2023
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08:17 24.09.2023 (обновлено: 13:52 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/spacex-1898285130.html
Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink
Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink - РИА Новости, 24.09.2023
Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink
Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink и успешно вывела их на орбиту, сообщила компания на официальном... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T08:17
2023-09-24T13:52
илон маск
spacex
в мире
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink и успешно вывела их на орбиту, сообщила компания на официальном аккаунте в соцсети Х. "Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", — указано в материале. Запуск осуществили сегодня утром (мск). SpaceX транслировала его в своем аккаунте в соцсети Х. Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. Сейчас на орбите действует около 4,2 тысячи аппаратов Starlink.Как ранее сообщало издание Cybernews.com со ссылкой на портал, отслеживающий спутники, satellitemap.space, компания SpaceX в период с 18 июля по 18 сентября потеряла 212 спутников. Как отметило издание, за последние три года количество сгоревших спутников увеличивается, при этом значительный скачок наблюдается с июля. Пока неясно, было ли схождение этих спутников с орбиты запланированным или к этому привел сбой.
https://ria.ru/20230902/spacex-1893865344.html
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илон маск, spacex, в мире, сша
Илон Маск, SpaceX, В мире, США
Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink

© Space XЗапуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink компанией SpaceX
Запуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink компанией SpaceX
© Space X
Запуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink компанией SpaceX
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink и успешно вывела их на орбиту, сообщила компания на официальном аккаунте в соцсети Х.
"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", — указано в материале.
Запуск осуществили сегодня утром (мск). SpaceX транслировала его в своем аккаунте в соцсети Х.
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Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. Сейчас на орбите действует около 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
Как ранее сообщало издание Cybernews.com со ссылкой на портал, отслеживающий спутники, satellitemap.space, компания SpaceX в период с 18 июля по 18 сентября потеряла 212 спутников. Как отметило издание, за последние три года количество сгоревших спутников увеличивается, при этом значительный скачок наблюдается с июля. Пока неясно, было ли схождение этих спутников с орбиты запланированным или к этому привел сбой.
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