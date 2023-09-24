https://ria.ru/20230924/sneg-1898323545.html
На юге Красноярского края выпал снег
На юге Красноярского края выпал снег - РИА Новости, 24.09.2023
На юге Красноярского края выпал снег
На юге Красноярского края в горах выпал снег, сообщили РИА Новости в визит-центре природного парка "Ергаки". РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:23
2023-09-24T14:23
2023-09-24T14:24
красноярский край
таймыр
туруханский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. На юге Красноярского края в горах выпал снег, сообщили РИА Новости в визит-центре природного парка "Ергаки". "Выпал снег. Трассу чистят хорошо, однако лучше приезжать, вероятно, на зимней резине. Ожидаем, что еще выпадет", - сказал собеседник агентства. В Telegram-канале регионального главка МЧС сообщается, что в южных районах Красноярского края и на перевалах местами возможна гололедица. Спасатели предупредили о сильном ветре вечером в воскресенье и в течение понедельника на юге Таймыра с порывами до 15-20 и местами до 25 метров в секунду. В Туруханском районе в понедельник ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя с усилением ветра до 15-20 метров в секунду.
https://ria.ru/20230924/sneg-1898298836.html
красноярский край
таймыр
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, таймыр, туруханский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Красноярский край, Таймыр, Туруханский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
На юге Красноярского края выпал снег
В парке "Ергаки" сообщили, что на юге Красноярского края выпал снег