https://ria.ru/20230924/sneg-1898323545.html

На юге Красноярского края выпал снег

На юге Красноярского края выпал снег - РИА Новости, 24.09.2023

На юге Красноярского края выпал снег

На юге Красноярского края в горах выпал снег, сообщили РИА Новости в визит-центре природного парка "Ергаки". РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T14:23

2023-09-24T14:23

2023-09-24T14:24

красноярский край

таймыр

туруханский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. На юге Красноярского края в горах выпал снег, сообщили РИА Новости в визит-центре природного парка "Ергаки". "Выпал снег. Трассу чистят хорошо, однако лучше приезжать, вероятно, на зимней резине. Ожидаем, что еще выпадет", - сказал собеседник агентства. В Telegram-канале регионального главка МЧС сообщается, что в южных районах Красноярского края и на перевалах местами возможна гололедица. Спасатели предупредили о сильном ветре вечером в воскресенье и в течение понедельника на юге Таймыра с порывами до 15-20 и местами до 25 метров в секунду. В Туруханском районе в понедельник ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя с усилением ветра до 15-20 метров в секунду.

https://ria.ru/20230924/sneg-1898298836.html

красноярский край

таймыр

туруханский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

красноярский край, таймыр, туруханский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество