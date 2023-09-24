Рейтинг@Mail.ru
На юге Красноярского края выпал снег - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 24.09.2023 (обновлено: 14:24 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/sneg-1898323545.html
На юге Красноярского края выпал снег
На юге Красноярского края выпал снег - РИА Новости, 24.09.2023
На юге Красноярского края выпал снег
На юге Красноярского края в горах выпал снег, сообщили РИА Новости в визит-центре природного парка "Ергаки". РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:23
2023-09-24T14:24
красноярский край
таймыр
туруханский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604008410_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_bd4f522c5d1ef940c2a3c06336db1e8e.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. На юге Красноярского края в горах выпал снег, сообщили РИА Новости в визит-центре природного парка "Ергаки". "Выпал снег. Трассу чистят хорошо, однако лучше приезжать, вероятно, на зимней резине. Ожидаем, что еще выпадет", - сказал собеседник агентства. В Telegram-канале регионального главка МЧС сообщается, что в южных районах Красноярского края и на перевалах местами возможна гололедица. Спасатели предупредили о сильном ветре вечером в воскресенье и в течение понедельника на юге Таймыра с порывами до 15-20 и местами до 25 метров в секунду. В Туруханском районе в понедельник ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя с усилением ветра до 15-20 метров в секунду.
https://ria.ru/20230924/sneg-1898298836.html
красноярский край
таймыр
туруханский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604008410_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_66fdb38a194e2b10d98e442dc66863e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, таймыр, туруханский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Красноярский край, Таймыр, Туруханский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
На юге Красноярского края выпал снег

В парке "Ергаки" сообщили, что на юге Красноярского края выпал снег

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамая высокая скала природного парка "Ергаки", пик Звездный, в Красноярском крае
Самая высокая скала природного парка Ергаки, пик Звездный, в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самая высокая скала природного парка "Ергаки", пик Звездный, в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. На юге Красноярского края в горах выпал снег, сообщили РИА Новости в визит-центре природного парка "Ергаки".
"Выпал снег. Трассу чистят хорошо, однако лучше приезжать, вероятно, на зимней резине. Ожидаем, что еще выпадет", - сказал собеседник агентства.
В Telegram-канале регионального главка МЧС сообщается, что в южных районах Красноярского края и на перевалах местами возможна гололедица. Спасатели предупредили о сильном ветре вечером в воскресенье и в течение понедельника на юге Таймыра с порывами до 15-20 и местами до 25 метров в секунду. В Туруханском районе в понедельник ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя с усилением ветра до 15-20 метров в секунду.
Первый снег на Алтае - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
В Горном Алтае выпал первый снег
11:00
 
Красноярский крайТаймырТуруханский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала