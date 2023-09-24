В мире назрела "революционная ситуация", заявил глава МИД Белоруссии
Алейник: в глобальном мироустройстве назрела "революционная ситуация"
© Фото : посольство Беларуси в ВеликобританииСергей Алейник
© Фото : посольство Беларуси в Великобритании
Сергей Алейник. Архивное фото
МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил журналистам, что в глобальном мироустройстве назрела своего рода "революционная ситуация".
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"Сегодня назрела, если хотите, своего рода революционная ситуация, когда страны Запада больше не могут навязывать свою волю в той мере, в которой они это делали раньше, и оказывать давление на страны Глобального Юга. В свою очередь большинство стран Глобального Юга больше не хотят находиться под неоколониальным гнетом, под давлением и пытаются проводить свою политику в русле своих национальных интересов", - цитирует министра информагентство Белта.
Этим, по словам Алейника, объясняется укрепление таких форматов сотрудничества, как Движение неприсоединения, "Группа 77", усиление потенциала таких объединений, как БРИКС и ШОС. "Мы исходим из того, что Организация (Объединенных Наций - ред.) будет двигаться в направлении восстановления доверия, возрождения глобальной солидарности, но откровенно скажу, что это займет еще определенное время", - сказал руководитель белорусского внешнеполитического ведомства.
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"Глобальная коалиция - это то, к чему мы все должны стремиться. На сегодняшний день такая глобальная коалиция, к сожалению, отсутствует", - констатировал дипломат.
Как напомнил Алейник, при этом существует коалиция западных стран, в нее входят США, Европейский союз и некоторые государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Глава МИД Белоруссии отметил, что эта группа стран продолжает попытки сохранить свою глобальную гегемонию и играть первую скрипку на площадке ООН и в других международных организациях, но уже начала терять свой потенциал.
Понятие "революционной ситуации" сформулировал накануне революции 1917 года лидер большевиков, марксистский теоретик и публицист Владимир Ленин. Согласно его концепции, революционная ситуация - это ситуация, когда общество готово к революции. У революционной ситуации Ленин выделил ряд признаков: верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому, происходит значительное повышение активности масс и есть революционный класс, который способен на революционные действия.