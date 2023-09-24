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В мире назрела "революционная ситуация", заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 24.09.2023
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21:14 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/situatsiya-1898378941.html
В мире назрела "революционная ситуация", заявил глава МИД Белоруссии
В мире назрела "революционная ситуация", заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 24.09.2023
В мире назрела "революционная ситуация", заявил глава МИД Белоруссии
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил журналистам, что в глобальном мироустройстве назрела своего рода "революционная ситуация". РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T21:14
2023-09-24T21:14
в мире
сергей алейник
движение неприсоединения
белоруссия
цены на нефть
сша
владимир ленин (владимир ульянов)
брикс
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МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил журналистам, что в глобальном мироустройстве назрела своего рода "революционная ситуация". "Сегодня назрела, если хотите, своего рода революционная ситуация, когда страны Запада больше не могут навязывать свою волю в той мере, в которой они это делали раньше, и оказывать давление на страны Глобального Юга. В свою очередь большинство стран Глобального Юга больше не хотят находиться под неоколониальным гнетом, под давлением и пытаются проводить свою политику в русле своих национальных интересов", - цитирует министра информагентство Белта. Этим, по словам Алейника, объясняется укрепление таких форматов сотрудничества, как Движение неприсоединения, "Группа 77", усиление потенциала таких объединений, как БРИКС и ШОС. "Мы исходим из того, что Организация (Объединенных Наций - ред.) будет двигаться в направлении восстановления доверия, возрождения глобальной солидарности, но откровенно скажу, что это займет еще определенное время", - сказал руководитель белорусского внешнеполитического ведомства. "Глобальная коалиция - это то, к чему мы все должны стремиться. На сегодняшний день такая глобальная коалиция, к сожалению, отсутствует", - констатировал дипломат. Как напомнил Алейник, при этом существует коалиция западных стран, в нее входят США, Европейский союз и некоторые государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Глава МИД Белоруссии отметил, что эта группа стран продолжает попытки сохранить свою глобальную гегемонию и играть первую скрипку на площадке ООН и в других международных организациях, но уже начала терять свой потенциал. Понятие "революционной ситуации" сформулировал накануне революции 1917 года лидер большевиков, марксистский теоретик и публицист Владимир Ленин. Согласно его концепции, революционная ситуация - это ситуация, когда общество готово к революции. У революционной ситуации Ленин выделил ряд признаков: верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому, происходит значительное повышение активности масс и есть революционный класс, который способен на революционные действия.
https://ria.ru/20230924/situatsiya-1898374419.html
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в мире, сергей алейник, движение неприсоединения, белоруссия, цены на нефть, сша, владимир ленин (владимир ульянов), брикс, шос
В мире, Сергей Алейник, Движение неприсоединения, Белоруссия, Цены на нефть, США, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), БРИКС, ШОС
В мире назрела "революционная ситуация", заявил глава МИД Белоруссии

Алейник: в глобальном мироустройстве назрела "революционная ситуация"

© Фото : посольство Беларуси в ВеликобританииСергей Алейник
Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Фото : посольство Беларуси в Великобритании
Сергей Алейник. Архивное фото
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МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил журналистам, что в глобальном мироустройстве назрела своего рода "революционная ситуация".
«
"Сегодня назрела, если хотите, своего рода революционная ситуация, когда страны Запада больше не могут навязывать свою волю в той мере, в которой они это делали раньше, и оказывать давление на страны Глобального Юга. В свою очередь большинство стран Глобального Юга больше не хотят находиться под неоколониальным гнетом, под давлением и пытаются проводить свою политику в русле своих национальных интересов", - цитирует министра информагентство Белта.
Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. 23 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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Этим, по словам Алейника, объясняется укрепление таких форматов сотрудничества, как Движение неприсоединения, "Группа 77", усиление потенциала таких объединений, как БРИКС и ШОС. "Мы исходим из того, что Организация (Объединенных Наций - ред.) будет двигаться в направлении восстановления доверия, возрождения глобальной солидарности, но откровенно скажу, что это займет еще определенное время", - сказал руководитель белорусского внешнеполитического ведомства.
«
"Глобальная коалиция - это то, к чему мы все должны стремиться. На сегодняшний день такая глобальная коалиция, к сожалению, отсутствует", - констатировал дипломат.
Как напомнил Алейник, при этом существует коалиция западных стран, в нее входят США, Европейский союз и некоторые государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Глава МИД Белоруссии отметил, что эта группа стран продолжает попытки сохранить свою глобальную гегемонию и играть первую скрипку на площадке ООН и в других международных организациях, но уже начала терять свой потенциал.
Понятие "революционной ситуации" сформулировал накануне революции 1917 года лидер большевиков, марксистский теоретик и публицист Владимир Ленин. Согласно его концепции, революционная ситуация - это ситуация, когда общество готово к революции. У революционной ситуации Ленин выделил ряд признаков: верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому, происходит значительное повышение активности масс и есть революционный класс, который способен на революционные действия.
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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В миреСергей АлейникДвижение неприсоединенияБелоруссияЦены на нефтьСШАВладимир Ленин (Владимир Ульянов)БРИКСШОС
 
 
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