https://ria.ru/20230924/situatsiya-1898378941.html

В мире назрела "революционная ситуация", заявил глава МИД Белоруссии

В мире назрела "революционная ситуация", заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 24.09.2023

В мире назрела "революционная ситуация", заявил глава МИД Белоруссии

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил журналистам, что в глобальном мироустройстве назрела своего рода "революционная ситуация". РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T21:14

2023-09-24T21:14

2023-09-24T21:14

в мире

сергей алейник

движение неприсоединения

белоруссия

цены на нефть

сша

владимир ленин (владимир ульянов)

брикс

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МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил журналистам, что в глобальном мироустройстве назрела своего рода "революционная ситуация". "Сегодня назрела, если хотите, своего рода революционная ситуация, когда страны Запада больше не могут навязывать свою волю в той мере, в которой они это делали раньше, и оказывать давление на страны Глобального Юга. В свою очередь большинство стран Глобального Юга больше не хотят находиться под неоколониальным гнетом, под давлением и пытаются проводить свою политику в русле своих национальных интересов", - цитирует министра информагентство Белта. Этим, по словам Алейника, объясняется укрепление таких форматов сотрудничества, как Движение неприсоединения, "Группа 77", усиление потенциала таких объединений, как БРИКС и ШОС. "Мы исходим из того, что Организация (Объединенных Наций - ред.) будет двигаться в направлении восстановления доверия, возрождения глобальной солидарности, но откровенно скажу, что это займет еще определенное время", - сказал руководитель белорусского внешнеполитического ведомства. "Глобальная коалиция - это то, к чему мы все должны стремиться. На сегодняшний день такая глобальная коалиция, к сожалению, отсутствует", - констатировал дипломат. Как напомнил Алейник, при этом существует коалиция западных стран, в нее входят США, Европейский союз и некоторые государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Глава МИД Белоруссии отметил, что эта группа стран продолжает попытки сохранить свою глобальную гегемонию и играть первую скрипку на площадке ООН и в других международных организациях, но уже начала терять свой потенциал. Понятие "революционной ситуации" сформулировал накануне революции 1917 года лидер большевиков, марксистский теоретик и публицист Владимир Ленин. Согласно его концепции, революционная ситуация - это ситуация, когда общество готово к революции. У революционной ситуации Ленин выделил ряд признаков: верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому, происходит значительное повышение активности масс и есть революционный класс, который способен на революционные действия.

https://ria.ru/20230924/situatsiya-1898374419.html

https://ria.ru/20230924/sammit-1898376829.html

белоруссия

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в мире, сергей алейник, движение неприсоединения, белоруссия, цены на нефть, сша, владимир ленин (владимир ульянов), брикс, шос