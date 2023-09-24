https://ria.ru/20230924/shushary-1898379580.html

Поселок Шушары в Петербурге остался без света

Поселок Шушары в Петербурге остался без света - РИА Новости, 24.09.2023

Поселок Шушары в Петербурге остался без света

Поселок Шушары в Санкт-Петербурге остался без света из-за аварии на электросетях, сообщили муниципальные власти в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T21:24

2023-09-24T21:24

2023-09-24T21:24

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Поселок Шушары в Санкт-Петербурге остался без света из-за аварии на электросетях, сообщили муниципальные власти в соцсети "ВКонтакте". "Южные Высоковольтные Сети сообщают об аварии на сетях в поселке Шушары. Аварийные бригады работают в авральном режиме. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении на странице муниципального образования. Местных жителей просят сохранять спокойствие. По данным из открытых источников, в Шушарах проживают около 133 тысяч человек.

https://ria.ru/20230924/pulkovo-1898373113.html

санкт-петербург

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург