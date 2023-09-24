https://ria.ru/20230924/shushary-1898379580.html
Поселок Шушары в Петербурге остался без света
Поселок Шушары в Петербурге остался без света - РИА Новости, 24.09.2023
Поселок Шушары в Петербурге остался без света
Поселок Шушары в Санкт-Петербурге остался без света из-за аварии на электросетях, сообщили муниципальные власти в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T21:24
2023-09-24T21:24
2023-09-24T21:24
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Поселок Шушары в Санкт-Петербурге остался без света из-за аварии на электросетях, сообщили муниципальные власти в соцсети "ВКонтакте". "Южные Высоковольтные Сети сообщают об аварии на сетях в поселке Шушары. Аварийные бригады работают в авральном режиме. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении на странице муниципального образования. Местных жителей просят сохранять спокойствие. По данным из открытых источников, в Шушарах проживают около 133 тысяч человек.
https://ria.ru/20230924/pulkovo-1898373113.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Поселок Шушары в Петербурге остался без света
Поселок Шушары в Петербурге остался без света из-за аварии на электросетях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости.
Поселок Шушары в Санкт-Петербурге остался без света из-за аварии на электросетях, сообщили муниципальные власти в соцсети "ВКонтакте"
.
"Южные Высоковольтные Сети сообщают об аварии на сетях в поселке Шушары. Аварийные бригады работают в авральном режиме. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении на странице муниципального образования.
Местных жителей просят сохранять спокойствие.
По данным из открытых источников, в Шушарах проживают около 133 тысяч человек.
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