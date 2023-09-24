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"Готовятся разделить". Ответ Польши Украине вызвал шок в Сети

"Готовятся разделить". Ответ Польши Украине вызвал шок в Сети - РИА Новости, 24.09.2023

"Готовятся разделить". Ответ Польши Украине вызвал шок в Сети

Читателей немецкого издания Die Welt шокировал ответ премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на оскорбления Владимира Зеленского в Генассамблее ООН. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T09:00

2023-09-24T09:00

2023-09-24T09:38

в мире

украина

польша

россия

владимир зеленский

матеуш моравецкий

анджей дуда

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt шокировал ответ премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на оскорбления Владимира Зеленского в Генассамблее ООН.В начале недели Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.В свою очередь, президент страны Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь."Польша готовится разделить Украину, восток отдадут России, а запад достанется Польше", — предложил Travis B."Поведение Украины колеблется между крайностями и экстремизмом. Если к этому добавить коррупцию, то картина получается неблагоприятная", — указал Christopher W."Было бы лучше, если бы Владимир Зеленский вообще никого не оскорблял", — посетовал K.G.V."Хотелось бы увидеть от канцлера Германии такие четкие слова в адрес Зеленского, Мельника и Кличко", — прокомментировал Westfälin"Смотрите, есть еще люди, обладающие уверенность в себе и характером...", — подытожил Robert L.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины.

https://ria.ru/20230923/khod-1898175373.html

украина

польша

россия

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в мире, украина, польша, россия, владимир зеленский, матеуш моравецкий, анджей дуда, генеральная ассамблея оон, оон