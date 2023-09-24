https://ria.ru/20230924/sheregesh-1898329144.html

На горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе выпал первый снег

На горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе выпал первый снег - РИА Новости, 24.09.2023

На горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе выпал первый снег

Первый снег выпал на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, сообщается в официальном Telegram-канале курорта. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T15:08

2023-09-24T15:08

2023-09-24T15:08

общество

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 24 сен – РИА Новости. Первый снег выпал на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, сообщается в официальном Telegram-канале курорта. "На курорте сегодня первый снег. Тот самый, который тает быстрее, чем успеваешь его сфотографировать. Но это первое напоминание о том, что скоро мы будем с вами кататься по свежему пухляку", – говорится в сообщении. Также опубликовано видео, запечатлевшее идущий снег. Сообщалось, что в 2022 году первый снег в Шерегеше выпал 18 августа на горе Мустаг. Как сообщает кемеровский гидрометцентр, основное похолодание в регионе началось днем в субботу. После почти 30-градусного тепла ветер усилился до 22 метров в секунду, прошли дожди и грозы. Температура понизилась в пределах плюс 7, плюс 12ºС, по югу области прогревалась до плюс 18ºС, а в ночь на воскресенье температурные отметки были в пределах минус 2, плюс 3ºС. Уточняется, что высотный циклон, расположившийся севернее Кемеровской области, принес прохладу и осадки. В понедельник ожидается пасмурная погода, температура в пределах 0ºС, днем – до плюс 5, плюс 10ºС, местами небольшие дожди переходящие в мокрый снег.

https://ria.ru/20230924/sneg-1898298836.html

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кемеровская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, кемеровская область