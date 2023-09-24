https://ria.ru/20230924/sevastopol-1898338490.html

В Севастополе пройдет крестный ход с иконой Федора Ушакова

В Севастополе пройдет крестный ход с иконой Федора Ушакова - РИА Новости, 24.09.2023

В Севастополе пройдет крестный ход с иконой Федора Ушакова

В Севастополе пройдет крестный ход с иконой святого Федора Ушакова, чудесным образом сохранившейся после ракетного удара и пожара в штабе ЧФ, заявил РИА Новости РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T16:24

2023-09-24T16:24

2023-09-24T16:24

религия

севастополь

федор ушаков

русская православная церковь

сергий халюта

михаил развожаев

религия

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В Севастополе пройдет крестный ход с иконой святого Федора Ушакова, чудесным образом сохранившейся после ракетного удара и пожара в штабе ЧФ, заявил РИА Новости благочинный Севастопольского округа Симферопольской и Крымской епархии РПЦ протоиерей Сергий Халюта. В пятницу был нанес ракетный удар по Севастополю. Оказалось, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный, по данным Минобороны, пропал без вести. После губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в штабе Черноморского флота уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова. Он назвал чудом то, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого уцелел, и не тронут огнем. Также губернатор предложил 15 октября, в день памяти святого, совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя. "Крестный ход с иконой Федора Ушакова состоится в ближайшее время. Для Севастополя это хорошая традиция совершать крестный ход со святынями. Конечно, с этой иконой – Господь явил нам чудо – мы совершим крестный ход по Севастополю. 15 октября – в день памяти Федора Ушакова", - сказал протоиерей. Ранее он назвал "чудом и милостью Божией" то, что при ракетном ударе и пожаре в штабе ЧФ Господь сохранил человеческие жизни и икону святого воина Федора Ушакова с частицей его мощей. По его словам, икона была написана "на холсте, наклеенном на лист фанеры", киот – рама, в которой находилась икона – "сгорел до тла, а икона, сохранилась и не имеет повреждений". Он добавил, что под завалом "тоже в неповрежденном виде" была также найдена лампада, которая висела перед сохранившимся образом. Федор Федорович Ушаков — русский флотоводец, командующий Черноморским флотом (1790-1798). Одержал победу в пяти крупнейших морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. В 2001 году причислен к лику святых Русской православной церковью как праведный воин. Командующий Черноморским флотом в русско-турецкой войне адмирал Федор Ушаков одержал победы в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Более того, в этих битвах Ушаков не потерял ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Русская православная церковь канонизировала флотоводца 23 июля (5 августа) 2001 года, он был причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.

https://ria.ru/20230924/ikona-1898310089.html

https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898207291.html

севастополь

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, федор ушаков, русская православная церковь, сергий халюта, михаил развожаев, религия