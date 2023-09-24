Вучич сообщил о гибели трех сербов в ходе столкновений с полицией Косово
Вучич: трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией
© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 сен — РИА Новости. Трое сербов погибли во время столкновений с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
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"По нашей информации, трое сербов из Косово и Метохии погибли, двое совершенно точно — от снайперского огня с большого расстояния, когда не было необходимости ликвидировать. Еще двое тяжело ранены. И есть опасность, что погиб четвертый человек", — заявил глава государства в обращении к гражданам.
Президент уточнил, что не поддерживает убийство косовского полицейского, но отметил, что сербов на севере края довел до открытых столкновений постоянный террор со стороны Приштины.
"Всего за час и двадцать минут, по нашим оценкам, несколько десятков сербов были полностью окружены. Очевидно, это сделано вместе с международными силами, логистически и всеми способами. После окружения на них совершено жестокое нападение, мы спрашивали себя, почему этого не делает (миссия НАТО. — Прим. ред.) KFOR, а они дали карт-бланш (косовскому премьеру Альбину. — Прим. ред.) Курти, чтобы как говорят, разобрались с террористами, то есть убили как можно больше людей", — подчеркнул Вучич.
Глава государства анонсировал заседание Совета нацбезопасности Сербии. Белград внимательно изучит ситуацию и выступит с решениями в ближайшие дни.
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"Знаю, чего бы люди больше всего хотели в гневе. Но моя просьба — всем быть достаточно разумными, чтобы мы были те, кто принимает решения, а не кто-то другой, и не события, какими бы больными и тяжелыми они ни были", — отметил Вучич.
Сербский лидер призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.
Обострение в Косово
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти утверждал сегодня, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края. По его словам, стрельба произошла около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич. Ранения получили двое полицейских, один из них умер. Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи обвинила в нападении "сербские преступные банды".
Полиция самопровозглашенной республики начала поиск нападавших и позднее сообщила о трех убитых и пятерых задержанных. Ведомство указало, что закрыло въезд на север края через КПП "Ярине" и "Брняк". При этом Курти заявил, что полиция окружила тридцать вооруженных нападавших, призвав их сдаваться.
Днем в воскресенье Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви сообщила, что вооруженные люди на бронированном автомобиле вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска.
Протесты на севере края
С конца мая косовские сербы протестуют в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица с требованием отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских "мэров" по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в начале недели, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженность в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.