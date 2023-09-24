Рейтинг@Mail.ru
Глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал бомбить Белград - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 24.09.2023 (обновлено: 21:38 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/serbiya-1898371491.html
Глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал бомбить Белград
Глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал бомбить Белград - РИА Новости, 24.09.2023
Глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал бомбить Белград
Председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер призвал альянс нанести удар по Сербии. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T20:23
2023-09-24T21:38
в мире
косово
сербия
косовска-митровица
альбин курти
нато
сербская православная церковь
приштина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/69/1559106987_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f454eb7974c469fcd6484b64cc91fbf9.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер призвал альянс нанести удар по Сербии."Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас", — написал он в социальной сети X.Фелингер утверждает, что в Баньске началась "сербская война против Косово", не аргументировав свою позицию.Обострение в КосовоПремьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти утверждал сегодня, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края. По его словам, стрельба произошла около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич. Ранения получили двое полицейских, один из них умер. Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи обвинила в нападении "сербские преступные банды". Полиция самопровозглашенной республики начала поиск нападавших и позднее сообщила об убийстве одного из них. Ведомство указало, что закрыло въезд на север края через КПП "Ярине" и "Брняк". При этом Курти заявил, что полиция окружила тридцать вооруженных нападавших, призвав их сдаваться.Днем в воскресенье Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви сообщила, что вооруженные люди на бронированном автомобиле вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска.Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженность в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.Протесты на севере краяС конца мая косовские сербы протестуют в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица с требованием отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230924/kosovo-1898346729.html
https://ria.ru/20230908/vuchich-1895014310.html
https://ria.ru/20230924/kosovo-1898345377.html
https://ria.ru/20230914/kosovo-1896382313.html
косово
сербия
косовска-митровица
приштина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/69/1559106987_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_d85ec8695bbafa211c09ed28fbc3c810.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, косовска-митровица, альбин курти, нато, сербская православная церковь, приштина, евросоюз
В мире, Косово, Сербия, Косовска-Митровица, Альбин Курти, НАТО, Сербская православная церковь, Приштина, Евросоюз
Глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал бомбить Белград

Глава Европейского комитета по расширению НАТО Фелингер призвал бомбить Белград

© РИА Новости / Максим Богодвид Вид на город Белград
 Вид на город Белград - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Вид на город Белград. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер призвал альянс нанести удар по Сербии.
«
"Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас", — написал он в социальной сети X.
Фелингер утверждает, что в Баньске началась "сербская война против Косово", не аргументировав свою позицию.
Члены миротворческой миссии НАТО в Косово установили контрольно-пропускной пункт на дороге, ведущей к монастырю Баньска. 24 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Миссия НАТО готова принять участие в операции на севере Косово
Вчера, 17:22

Обострение в Косово

Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти утверждал сегодня, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края. По его словам, стрельба произошла около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич. Ранения получили двое полицейских, один из них умер. Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи обвинила в нападении "сербские преступные банды".
Полиция самопровозглашенной республики начала поиск нападавших и позднее сообщила об убийстве одного из них. Ведомство указало, что закрыло въезд на север края через КПП "Ярине" и "Брняк". При этом Курти заявил, что полиция окружила тридцать вооруженных нападавших, призвав их сдаваться.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Косово за три года совершили 401 нападение на сербов, заявил Вучич
8 сентября, 15:16
Днем в воскресенье Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви сообщила, что вооруженные люди на бронированном автомобиле вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска.
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженность в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.
Офицеры полиции Косово у въезда в деревню Баньска, Северное Косово - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
В Албании призвали ЕС, США и НАТО принять меры для деэскалации в Косово
Вчера, 17:08

Протесты на севере края

С конца мая косовские сербы протестуют в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица с требованием отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
Жозеп Боррель
Боррель признал, что не смог добиться прогресса на переговорах по Косово
14 сентября, 18:13
 
В миреКосовоСербияКосовска-МитровицаАльбин КуртиНАТОСербская православная церковьПриштинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала