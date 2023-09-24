https://ria.ru/20230924/serbiya-1898371491.html

Глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал бомбить Белград

Глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал бомбить Белград - РИА Новости, 24.09.2023

Глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал бомбить Белград

Председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер призвал альянс нанести удар по Сербии. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T20:23

2023-09-24T20:23

2023-09-24T21:38

в мире

косово

сербия

косовска-митровица

альбин курти

нато

сербская православная церковь

приштина

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер призвал альянс нанести удар по Сербии."Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас", — написал он в социальной сети X.Фелингер утверждает, что в Баньске началась "сербская война против Косово", не аргументировав свою позицию.Обострение в КосовоПремьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти утверждал сегодня, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края. По его словам, стрельба произошла около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич. Ранения получили двое полицейских, один из них умер. Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи обвинила в нападении "сербские преступные банды". Полиция самопровозглашенной республики начала поиск нападавших и позднее сообщила об убийстве одного из них. Ведомство указало, что закрыло въезд на север края через КПП "Ярине" и "Брняк". При этом Курти заявил, что полиция окружила тридцать вооруженных нападавших, призвав их сдаваться.Днем в воскресенье Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви сообщила, что вооруженные люди на бронированном автомобиле вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска.Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженность в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.Протесты на севере краяС конца мая косовские сербы протестуют в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица с требованием отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230924/kosovo-1898346729.html

https://ria.ru/20230908/vuchich-1895014310.html

https://ria.ru/20230924/kosovo-1898345377.html

https://ria.ru/20230914/kosovo-1896382313.html

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сербия

косовска-митровица

приштина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, косово, сербия, косовска-митровица, альбин курти, нато, сербская православная церковь, приштина, евросоюз