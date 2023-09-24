https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898236126.html

Алмазный их пакет: G7 намерена запретить русские бриллианты

Алмазный их пакет: G7 намерена запретить русские бриллианты - РИА Новости, 24.09.2023

Алмазный их пакет: G7 намерена запретить русские бриллианты

Без двенадцатого пакета ограничений в отношении нашей страны санкционная война выглядит бледной немочью. Все европейские страны, запретив практически любой... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T08:00

2023-09-24T08:00

2023-09-24T08:08

америка

антверпен

россия

алроса

санкции в отношении россии

le soir

g7

экономика

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Без двенадцатого пакета ограничений в отношении нашей страны санкционная война выглядит бледной немочью. Все европейские страны, запретив практически любой российский импорт, утратили здоровый цвет лица и приобрели несварение экономического желудка, шаткость индустрии и прочие недуги, которые вызываются отсутствием нормального обмена веществ. Раньше он обеспечивался бесперебойными поставками сырья и готовой продукции.Нынешние инъекции из Америки способны лишь поддерживать дыхание, но о развитии и росте Евросоюзу пора в подобной ситуации забыть. Однако русофобия, принявшая тяжелую шизофреническую форму, толкает принимающих решения к новой пропасти. В следующем "пакете в пакете" предполагается запретить экспорт русских алмазов. Как ограненных, так и, что называется, сырых. Брюссельские господа подсчитали, что нашей стране этот экспорт приносит чуть больше четырех с половиной миллиардов евро в год. И конечно же, эти, как принято выражаться в европейских гостиных, "кровавые алмазы" нужно забанить. Сенсация первой вытекла из бельгийской Le Soir. Потом за горячее схватились остальные медиа.Власти королевства, понимая, что подобные рестрикции придушат их же собственную экономику, отправив взрослое население Антверпена (крупнейшего центра по обработке алмазов) на биржу труда, успели заметить, что это не их инициатива, а интенции G7. И что прежде чем принять "алмазный их пакет", с антверпенскими огранщиками "были проведены консультации".Антверпенские огранщики клялись только что не родной мамой, что всего лишь "советовали правительству", а вовсе не инициировали запрет. И что их соображения касались исключительно того, как отследить происхождение камней.De Beers, традиционный флагман этого сегмента рынка, немедленно обвинил антверпенских коллег в "недостаточной прозрачности, подотчетности и инклюзивности" — то есть, если по-простому, в двурушничестве и нежелании раскрывать все детали подготовки к запрету. У De Beers есть все причины, чтобы использовать резкую лексику и беспокоиться: в случае введения ограничений, пусть и постепенных, на русскую алмазную отрасль южноафриканцам придется искать новые источники сырья. Заключать новые контракты. По новым ценам. В ситуации, когда потребление золотого миллиарда снижается не по дням, а по часам, в бухгалтерских книгах могут образоваться дыры и дырочки, чего De Beers совсем не хочет. Ни видеть, ни тем более об этом слышать.И мы, кстати, огорчение De Beers очень даже готовы понять.Якутские алмазы, те, что добывает и поставляет на мировой рынок корпорация "Алроса", с точки зрения всех крупных ювелирных компаний мира, едва ли не лучшие. По чистоте — это важный фактор ценности камня. Дальше идет то, что называется высверком. У якутских камней, уже прошедших огранку, он неповторимого лазурного оттенка, который невозможно подделать. Ну и здесь будет уместным добавить, что признанная лучшей и по сию пору ею остающаяся обработка алмазов на 57 граней придумана опять-таки русским ювелиром и пользуется самым большим спросом у клиентов с толстыми кошельками.Мы уже успели понять, что для общеевропейских бюрократов, как и для тех, кто заседает в G7, хлеб получается из хлебницы, мясо с маслом появляются в холодильнике, бензин для их машин берется из заправки, а керосин для персональных джетов — из баков автоцистерн в аэропорту. То же самое можно сказать, что и бриллианты в украшениях их жен и подруг берутся уже из ювелирной лавки. Цена на все перечисленное, ее гарантированный в случае бана русских бриллиантов рост, неотвратимая потеря сотен, если не тысяч рабочих мест — не их проблемы абсолютно. Поэтому тут не приходится сомневаться, что наши алмазы пакетно в пакете запретят.Но не приходится сомневаться и в другом. В том, что те, кто нам мешают, нам, собственно, и помогут. Если высокочтимый и управляемый G7 золотой миллиард лишится русских бриллиантов, то не менее высокочтимые почти три миллиарда, пусть и не золотых, человек получат возможность покупать роскошь якутских недр с правильным высверком и исключительно красивой огранкой в качестве подарков, вкладывать в русские алмазы деньги, рассматривая это как выгодную инвестицию, и вообще перестать считать, как пелось в известной (и русской же) опере, "алмазы в каменных пещерах".Считать убытки будут De Beers и их сотоварищи по несчастью. Несчастью работать в юрисдикции, которой сегодня распоряжаются исключительно глобалисты, не желающие понимать, что не Россия и весь по-настоящему цивилизованный мир идут против них. И что их время истекло, отбросив на обочину Истории. Голыми. Когда даже бриллиантами срам прикрыть не получится.

https://ria.ru/20230922/almazy-1897957507.html

https://ria.ru/20230915/almazy-1896642416.html

https://ria.ru/20230922/menendes-1898067839.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

америка, антверпен, россия, алроса, санкции в отношении россии, le soir, g7, экономика, аналитика