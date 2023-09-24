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Белоруссия планирует участвовать в саммите "Один пояс, один путь" в Пекине
Белоруссия планирует участвовать в саммите "Один пояс, один путь" в Пекине - РИА Новости, 24.09.2023
Белоруссия планирует участвовать в саммите "Один пояс, один путь" в Пекине
Белоруссия планирует участвовать в саммите "Один пояс, один путь", который пройдет в октябре в Пекине, заявил журналистам министр иностранных дел республики... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T20:58
2023-09-24T20:58
2023-09-24T20:58
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МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Белоруссия планирует участвовать в саммите "Один пояс, один путь", который пройдет в октябре в Пекине, заявил журналистам министр иностранных дел республики Сергей Алейник. Дипломат напомнил, что Белоруссия была первой страной в Восточной Европе, которая не только присоединилась к инициативе "Пояса и пути", но и приступила к ее практической реализации. "Конечно, мы планируем принять участие в саммите "Один пояс, один путь". Будем и дальше продвигать все совместные инициативы в рамках "Одного пояса, одного пути", - цитирует министра информагентство Белта. На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Сергей Алейник провел встречу с заместителем министра иностранных дел КНР в ранге министра Ма Чжаосюем. Дипломаты подробно обсудили работу механизмов двустороннего сотрудничества и график ближайших мероприятий, а также взаимодействие в рамках ШОС и БРИКС. В Нью-Йорке глава белорусского внешнеполитического ведомства в общей сложности провел около 40 встреч и переговоров. Алейник встретился с коллегами из многих стран - Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Главной темой переговоров было развитие торгово-экономического сотрудничества, промышленной и сельскохозяйственной кооперации.
https://ria.ru/20230924/situatsiya-1898374419.html
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Белоруссия планирует участвовать в саммите "Один пояс, один путь" в Пекине
МИД: Белоруссия планирует участвовать в саммите "Один пояс, один путь" в Пекине