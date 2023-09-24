https://ria.ru/20230924/rumyniya-1898295723.html
В Румынии произошел взрыв в жилом доме
В Румынии произошел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 24.09.2023
В Румынии произошел взрыв в жилом доме
Взрыв произошел в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу, два человека погибли, около 20 человек были эвакуированы, сообщила пресс-секретарь инспектората РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T10:25
2023-09-24T10:25
2023-09-24T11:56
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КИШИНЕВ, 24 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу, два человека погибли, около 20 человек были эвакуированы, сообщила пресс-секретарь инспектората по чрезвычайным ситуациям Сибиу Андрея Штефан. "В городе Сибиу произошел взрыв, за которым последовал пожар в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного дома. На данный момент около 20 человек эвакуированы из всего здания. Пожарным удалось проникнуть в квартиру, на данный момент обнаружены двое погибших", - заявила Штефан журналистам. По ее словам, внутри квартиры продолжаются поисково-спасательные работы. Ситуацию осложняет сильная задымленность. Движение транспорта на улице, где находится дом, заблокировано. Причины взрыва будут установлены специалистами, после того, как пожарные и спасатели закончат работу.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния
В Румынии произошел взрыв в жилом доме
В Румынии произошел взрыв в жилом доме, погибли два человека
КИШИНЕВ, 24 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу, два человека погибли, около 20 человек были эвакуированы, сообщила пресс-секретарь инспектората по чрезвычайным ситуациям Сибиу Андрея Штефан.
"В городе Сибиу произошел взрыв, за которым последовал пожар в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного дома. На данный момент около 20 человек эвакуированы из всего здания. Пожарным удалось проникнуть в квартиру, на данный момент обнаружены двое погибших", - заявила Штефан журналистам.
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По ее словам, внутри квартиры продолжаются поисково-спасательные работы. Ситуацию осложняет сильная задымленность. Движение транспорта на улице, где находится дом, заблокировано.
Причины взрыва будут установлены специалистами, после того, как пожарные и спасатели закончат работу.
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