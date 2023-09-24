https://ria.ru/20230924/rumyniya-1898295723.html

В Румынии произошел взрыв в жилом доме

В Румынии произошел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 24.09.2023

В Румынии произошел взрыв в жилом доме

Взрыв произошел в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу, два человека погибли, около 20 человек были эвакуированы, сообщила пресс-секретарь инспектората РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T10:25

2023-09-24T10:25

2023-09-24T11:56

в мире

румыния

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КИШИНЕВ, 24 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу, два человека погибли, около 20 человек были эвакуированы, сообщила пресс-секретарь инспектората по чрезвычайным ситуациям Сибиу Андрея Штефан. "В городе Сибиу произошел взрыв, за которым последовал пожар в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного дома. На данный момент около 20 человек эвакуированы из всего здания. Пожарным удалось проникнуть в квартиру, на данный момент обнаружены двое погибших", - заявила Штефан журналистам. По ее словам, внутри квартиры продолжаются поисково-спасательные работы. Ситуацию осложняет сильная задымленность. Движение транспорта на улице, где находится дом, заблокировано. Причины взрыва будут установлены специалистами, после того, как пожарные и спасатели закончат работу.

https://ria.ru/20230921/vzryv-1897711275.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния