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В Румынии произошел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 24.09.2023
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10:25 24.09.2023 (обновлено: 11:56 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/rumyniya-1898295723.html
В Румынии произошел взрыв в жилом доме
В Румынии произошел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 24.09.2023
В Румынии произошел взрыв в жилом доме
Взрыв произошел в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу, два человека погибли, около 20 человек были эвакуированы, сообщила пресс-секретарь инспектората РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T10:25
2023-09-24T11:56
в мире
румыния
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КИШИНЕВ, 24 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу, два человека погибли, около 20 человек были эвакуированы, сообщила пресс-секретарь инспектората по чрезвычайным ситуациям Сибиу Андрея Штефан. "В городе Сибиу произошел взрыв, за которым последовал пожар в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного дома. На данный момент около 20 человек эвакуированы из всего здания. Пожарным удалось проникнуть в квартиру, на данный момент обнаружены двое погибших", - заявила Штефан журналистам. По ее словам, внутри квартиры продолжаются поисково-спасательные работы. Ситуацию осложняет сильная задымленность. Движение транспорта на улице, где находится дом, заблокировано. Причины взрыва будут установлены специалистами, после того, как пожарные и спасатели закончат работу.
https://ria.ru/20230921/vzryv-1897711275.html
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в мире, румыния
В мире, Румыния
В Румынии произошел взрыв в жилом доме

В Румынии произошел взрыв в жилом доме, погибли два человека

© Фото : ISU SibiuВзрыв в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу
Взрыв в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Фото : ISU Sibiu
Взрыв в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу, два человека погибли, около 20 человек были эвакуированы, сообщила пресс-секретарь инспектората по чрезвычайным ситуациям Сибиу Андрея Штефан.
"В городе Сибиу произошел взрыв, за которым последовал пожар в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного дома. На данный момент около 20 человек эвакуированы из всего здания. Пожарным удалось проникнуть в квартиру, на данный момент обнаружены двое погибших", - заявила Штефан журналистам.
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По ее словам, внутри квартиры продолжаются поисково-спасательные работы. Ситуацию осложняет сильная задымленность. Движение транспорта на улице, где находится дом, заблокировано.
Причины взрыва будут установлены специалистами, после того, как пожарные и спасатели закончат работу.
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