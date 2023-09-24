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Источник: тело, предположительно, режиссера Никанорова нашли в Ленобласти
Источник: тело, предположительно, режиссера Никанорова нашли в Ленобласти - РИА Новости, 24.09.2023
Источник: тело, предположительно, режиссера Никанорова нашли в Ленобласти
Тело, предположительно, режиссера Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова в Петербурге Александра Никанорова, который не выходил на связь с 21... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T21:12
2023-09-24T21:12
2023-09-24T23:01
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Тело, предположительно, режиссера Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова в Петербурге Александра Никанорова, который не выходил на связь с 21 сентября, нашли в городе Токсово Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в воскресенье БДТ информировал, что Никаноров перестал выходить на связь с четверга. Он выехал из дома на велосипеде, не взяв с собой телефон и документы. В последний раз его видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово днем 21 сентября. По данным БДТ, поиски Никанорова вели полиция и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" при информационном содействии родственников, коллег и друзей."В 16.11 в лесополосе Токсово нашли неустановленный труп… мужчины. Труп направлен в морг, личность погибшего устанавливается. По предварительной информации, погибший может быть пропавшим режиссером Александром Никаноровым", - рассказал собеседник агентства.Официальным комментарием регионального главка МВД о поисках пропавшего режиссера РИА Новости пока не располагает.По информации ряда региональных СМИ, в том числе интернет-газеты "Фонтанка" и телеканала "78", на теле погибшего присутствовали признаки суицида.Александр Никаноров в 2013 году закончил с отличием мастерскую Анатолия Праудина СПБГАТИ по специальностям "режиссура драмы" и "актерское мастерство". Учился в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего. С 2014 года Никаноров является режиссером БДТ имени Г.А. Товстоногова.
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общество, россия, александринский театр
Культура, Общество, Россия, Александринский театр
Источник: тело, предположительно, режиссера Никанорова нашли в Ленобласти
Источник: тело, предположительно, режиссера БДТ Никанорова нашли в Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Тело, предположительно, режиссера Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова в Петербурге Александра Никанорова, который не выходил на связь с 21 сентября, нашли в городе Токсово Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в воскресенье БДТ информировал, что Никаноров перестал выходить на связь с четверга. Он выехал из дома на велосипеде, не взяв с собой телефон и документы. В последний раз его видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово днем 21 сентября. По данным БДТ, поиски Никанорова вели полиция и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" при информационном содействии родственников, коллег и друзей.
"В 16.11 в лесополосе Токсово нашли неустановленный труп… мужчины. Труп направлен в морг, личность погибшего устанавливается. По предварительной информации, погибший может быть пропавшим режиссером Александром Никаноровым", - рассказал собеседник агентства.
Официальным комментарием регионального главка МВД о поисках пропавшего режиссера РИА Новости пока не располагает.
По информации ряда региональных СМИ, в том числе интернет-газеты "Фонтанка" и телеканала "78", на теле погибшего присутствовали признаки суицида.
Александр Никаноров в 2013 году закончил с отличием мастерскую Анатолия Праудина СПБГАТИ по специальностям "режиссура драмы" и "актерское мастерство". Учился в магистратуре на Новой сцене Александринского театра
под руководством Валерия Фокина
и Андрея Могучего
. С 2014 года Никаноров является режиссером БДТ имени Г.А. Товстоногова.