https://ria.ru/20230924/rezhisser-1898378741.html

Источник: тело, предположительно, режиссера Никанорова нашли в Ленобласти

Источник: тело, предположительно, режиссера Никанорова нашли в Ленобласти - РИА Новости, 24.09.2023

Источник: тело, предположительно, режиссера Никанорова нашли в Ленобласти

Тело, предположительно, режиссера Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова в Петербурге Александра Никанорова, который не выходил на связь с 21... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T21:12

2023-09-24T21:12

2023-09-24T23:01

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александринский театр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Тело, предположительно, режиссера Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова в Петербурге Александра Никанорова, который не выходил на связь с 21 сентября, нашли в городе Токсово Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в воскресенье БДТ информировал, что Никаноров перестал выходить на связь с четверга. Он выехал из дома на велосипеде, не взяв с собой телефон и документы. В последний раз его видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово днем 21 сентября. По данным БДТ, поиски Никанорова вели полиция и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" при информационном содействии родственников, коллег и друзей."В 16.11 в лесополосе Токсово нашли неустановленный труп… мужчины. Труп направлен в морг, личность погибшего устанавливается. По предварительной информации, погибший может быть пропавшим режиссером Александром Никаноровым", - рассказал собеседник агентства.Официальным комментарием регионального главка МВД о поисках пропавшего режиссера РИА Новости пока не располагает.По информации ряда региональных СМИ, в том числе интернет-газеты "Фонтанка" и телеканала "78", на теле погибшего присутствовали признаки суицида.Александр Никаноров в 2013 году закончил с отличием мастерскую Анатолия Праудина СПБГАТИ по специальностям "режиссура драмы" и "актерское мастерство". Учился в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего. С 2014 года Никаноров является режиссером БДТ имени Г.А. Товстоногова.

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общество, россия, александринский театр