https://ria.ru/20230924/reys-1898368834.html
В Иркутске задержали вылет рейса в Пхукет из-за технических проблем
В Иркутске задержали вылет рейса в Пхукет из-за технических проблем - РИА Новости, 24.09.2023
В Иркутске задержали вылет рейса в Пхукет из-за технических проблем
Вылет авиалайнера из Иркутска в таиландский Пхукет задержали из-за технической неисправности, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T19:59
2023-09-24T19:59
2023-09-24T19:59
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ИРКУТСК, 24 сен - РИА Новости. Вылет авиалайнера из Иркутска в таиландский Пхукет задержали из-за технической неисправности, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Ведомство заявило, что контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой вылета туристов из Иркутска в Таиланд. "В аэропорту г. Иркутска 24 сентября 2023 года в связи с технической неисправностью задержан вылет рейса авиакомпании "Икар" по маршруту "Иркутск-Пхукет", - говорится в сообщении. В соцсетях пассажиры отложенного рейса делятся видео из переполненного зала аэропорта и жалуются на условия, в которых им 20 часов приходится ожидать рейс. По предварительной информации, вылет отложен до 03.00 местного времени 25 сентября (23.00 мск 24 сентября).
https://ria.ru/20230923/mali-1898210092.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, пхукет (остров), таиланд, в мире
Иркутск, Пхукет (остров), Таиланд, В мире
В Иркутске задержали вылет рейса в Пхукет из-за технических проблем
В Иркутске задержали вылет рейса в Пхукет из-за неисправности самолета
ИРКУТСК, 24 сен - РИА Новости. Вылет авиалайнера из Иркутска в таиландский Пхукет задержали из-за технической неисправности, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ведомство заявило, что контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой вылета туристов из Иркутска в Таиланд
.
"В аэропорту г. Иркутска
24 сентября 2023 года в связи с технической неисправностью задержан вылет рейса авиакомпании "Икар" по маршруту "Иркутск-Пхукет", - говорится в сообщении.
В соцсетях пассажиры отложенного рейса делятся видео из переполненного зала аэропорта и жалуются на условия, в которых им 20 часов приходится ожидать рейс.
По предварительной информации, вылет отложен до 03.00 местного времени 25 сентября (23.00 мск 24 сентября).
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