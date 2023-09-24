https://ria.ru/20230924/reys-1898368834.html

В Иркутске задержали вылет рейса в Пхукет из-за технических проблем

В Иркутске задержали вылет рейса в Пхукет из-за технических проблем - РИА Новости, 24.09.2023

В Иркутске задержали вылет рейса в Пхукет из-за технических проблем

Вылет авиалайнера из Иркутска в таиландский Пхукет задержали из-за технической неисправности, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T19:59

2023-09-24T19:59

2023-09-24T19:59

иркутск

пхукет (остров)

таиланд

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ИРКУТСК, 24 сен - РИА Новости. Вылет авиалайнера из Иркутска в таиландский Пхукет задержали из-за технической неисправности, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Ведомство заявило, что контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой вылета туристов из Иркутска в Таиланд. "В аэропорту г. Иркутска 24 сентября 2023 года в связи с технической неисправностью задержан вылет рейса авиакомпании "Икар" по маршруту "Иркутск-Пхукет", - говорится в сообщении. В соцсетях пассажиры отложенного рейса делятся видео из переполненного зала аэропорта и жалуются на условия, в которых им 20 часов приходится ожидать рейс. По предварительной информации, вылет отложен до 03.00 местного времени 25 сентября (23.00 мск 24 сентября).

https://ria.ru/20230923/mali-1898210092.html

иркутск

пхукет (остров)

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иркутск, пхукет (остров), таиланд, в мире