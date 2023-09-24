https://ria.ru/20230924/rakety-1898345580.html

Подпустят ближе. В США раскрыли, что Россия приготовила главной ракете ВСУ

Подпустят ближе. В США раскрыли, что Россия приготовила главной ракете ВСУ - РИА Новости, 24.09.2023

Подпустят ближе. В США раскрыли, что Россия приготовила главной ракете ВСУ

Российские дроны ликвидируют оперативно-тактические комплексы ATACMS, которые США планируют передать Украине, как только они окажутся на передовой, заявил... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T17:08

2023-09-24T17:08

2023-09-24T17:20

политика

сша

украина

россия

скотт риттер

джо байден

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские дроны ликвидируют оперативно-тактические комплексы ATACMS, которые США планируют передать Украине, как только они окажутся на передовой, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они не поменяют расклад на поле боя. Их радиус действия 190 миль, примерно 260 километров (305 километров. — Прим. ред.). Эти ракеты могут бить глубоко по российской территории только в том случае, если подойдут поближе к линии фронта. Чем ближе они будут к передовой, тем уязвимее станут, и тогда их уничтожат российские дроны", — сказал эксперт.По его словам, Запад на самом деле уже не знает, что делать дальше. Он искренне рассчитывал, что Украина нанесет поражение России, но случилось обратное, и теперь США всячески пытаются вернуть ВСУ на поле боя, полагает Джонсон.Как ранее отметил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, российские установки радиоэлектронной борьбы смогут подавить системы наведения ракет ATACMS, если Запад решит передать их украинской армии. По его словам, в Пентагоне прекрасно осведомлены, что Москва может перехватить снаряды такой модификации.На этой неделе газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что президент США Джо Байден решил поставить Украине оперативно-тактические комплексы ATACMS. По информации СМИ, Вашингтон отправит небольшое число таких ракет ВСУ.

https://ria.ru/20230923/rakety-1898210703.html

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политика, сша, украина, россия, скотт риттер, джо байден, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша