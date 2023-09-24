Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 24.09.2023 (обновлено: 00:00 25.09.2023)
https://ria.ru/20230924/pvo-1898386814.html
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 25.09.2023
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-24T23:03
2023-09-25T00:00
безопасность
брянская область
россия
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893924449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75c00e10787444b7b87b8e3268685fb5.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.По информации ведомства, попытка атаки была совершена около 22.20 мск. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230924/dron-1898330399.html
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893924449_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5253b556d25bc2927507b162102661d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, брянская область, россия
Безопасность, Брянская область, Россия, Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью

Минобороны: российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, попытка атаки была совершена около 22.20 мск.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - говорится в сообщении.
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
ПВО сбила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями
Вчера, 15:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала