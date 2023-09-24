https://ria.ru/20230924/pvo-1898386814.html
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 25.09.2023
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-24T23:03
2023-09-24T23:03
2023-09-25T00:00
безопасность
брянская область
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.По информации ведомства, попытка атаки была совершена около 22.20 мск. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230924/dron-1898330399.html
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безопасность, брянская область, россия
Безопасность, Брянская область, Россия, Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью
Минобороны: российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью