https://ria.ru/20230924/putin-1898270586.html

Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов в новых регионах

Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов в новых регионах - РИА Новости, 24.09.2023

Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов в новых регионах

Президент Владимир Путин поблагодарил ЦИК за создание избирательных комиссий в новых регионах. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T00:17

2023-09-24T00:17

2023-09-24T11:16

россия

луганская народная республика

херсонская область

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797989072_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_ef1f4896609456ebf2e5e8434f410558.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поблагодарил ЦИК за создание избирательных комиссий в новых регионах. "Вы действовали смело, решительно, несмотря на трудности и многочисленные угрозы", — сказал он в поздравлении ведомства с 30-летием.В России во время единого дня голосования впервые прошли выборы в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Как указал ранее Путин, ситуация там была сложная, противник пытался обстреливать избирательные участки.В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что выборы в новых регионах прошли на высоком профессиональном уровне. При этом голосование потребовало "неимоверной концентрации" сил.

https://ria.ru/20230924/sistema-1898270360.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин, политика