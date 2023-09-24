https://ria.ru/20230924/putin-1898270586.html
Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов в новых регионах
Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов в новых регионах - РИА Новости, 24.09.2023
Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов в новых регионах
Президент Владимир Путин поблагодарил ЦИК за создание избирательных комиссий в новых регионах. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T00:17
2023-09-24T00:17
2023-09-24T11:16
россия
луганская народная республика
херсонская область
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797989072_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_ef1f4896609456ebf2e5e8434f410558.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поблагодарил ЦИК за создание избирательных комиссий в новых регионах. "Вы действовали смело, решительно, несмотря на трудности и многочисленные угрозы", — сказал он в поздравлении ведомства с 30-летием.В России во время единого дня голосования впервые прошли выборы в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Как указал ранее Путин, ситуация там была сложная, противник пытался обстреливать избирательные участки.В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что выборы в новых регионах прошли на высоком профессиональном уровне. При этом голосование потребовало "неимоверной концентрации" сил.
https://ria.ru/20230924/sistema-1898270360.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797989072_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_317188c75965d080ba5d4517f71e0ef5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин, политика
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Владимир Путин, Политика
Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов в новых регионах
Путин отметил смелость и решительность работников ЦИК в новых регионах России