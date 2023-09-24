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Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов в новых регионах - РИА Новости, 24.09.2023
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00:17 24.09.2023 (обновлено: 11:16 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/putin-1898270586.html
Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов в новых регионах
Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов в новых регионах - РИА Новости, 24.09.2023
Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов в новых регионах
Президент Владимир Путин поблагодарил ЦИК за создание избирательных комиссий в новых регионах. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T00:17
2023-09-24T11:16
россия
луганская народная республика
херсонская область
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поблагодарил ЦИК за создание избирательных комиссий в новых регионах. "Вы действовали смело, решительно, несмотря на трудности и многочисленные угрозы", — сказал он в поздравлении ведомства с 30-летием.В России во время единого дня голосования впервые прошли выборы в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Как указал ранее Путин, ситуация там была сложная, противник пытался обстреливать избирательные участки.В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что выборы в новых регионах прошли на высоком профессиональном уровне. При этом голосование потребовало "неимоверной концентрации" сил.
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россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин, политика
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Владимир Путин, Политика
Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов в новых регионах

Путин отметил смелость и решительность работников ЦИК в новых регионах России

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поблагодарил ЦИК за создание избирательных комиссий в новых регионах.
«
"Вы действовали смело, решительно, несмотря на трудности и многочисленные угрозы", — сказал он в поздравлении ведомства с 30-летием.
В России во время единого дня голосования впервые прошли выборы в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Как указал ранее Путин, ситуация там была сложная, противник пытался обстреливать избирательные участки.
В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что выборы в новых регионах прошли на высоком профессиональном уровне. При этом голосование потребовало "неимоверной концентрации" сил.
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Путин отметил постоянное совершенствование избирательной системы
00:13
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьВладимир ПутинПолитика
 
 
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