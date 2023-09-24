https://ria.ru/20230924/putin-1898269687.html

Путин назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире

Путин назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире - РИА Новости, 24.09.2023

Путин назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире

Российская избирательная система по праву считается одной из лучших в мире, она базируется на понятных гражданам и прозрачных процедурах, заявил президент... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T00:03

2023-09-24T00:03

2023-09-24T00:04

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская избирательная система по праву считается одной из лучших в мире, она базируется на понятных гражданам и прозрачных процедурах, заявил президент России Владимир Путин."По сути мы отмечаем в этом году 30-летие всей избирательной системы России. Она по праву считается одной из лучших в мире, потому что базируется на прозрачных и понятных гражданам избирательных процедурах. На четком соблюдении норм избирательного законодательства. На защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления ее граждан", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.

https://ria.ru/20230921/vystavka-1897906375.html

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россия, владимир путин, политика