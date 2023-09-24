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Путин назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире - РИА Новости, 24.09.2023
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00:03 24.09.2023 (обновлено: 00:04 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/putin-1898269687.html
Путин назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире
Путин назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире - РИА Новости, 24.09.2023
Путин назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире
Российская избирательная система по праву считается одной из лучших в мире, она базируется на понятных гражданам и прозрачных процедурах, заявил президент... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T00:03
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россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская избирательная система по праву считается одной из лучших в мире, она базируется на понятных гражданам и прозрачных процедурах, заявил президент России Владимир Путин."По сути мы отмечаем в этом году 30-летие всей избирательной системы России. Она по праву считается одной из лучших в мире, потому что базируется на прозрачных и понятных гражданам избирательных процедурах. На четком соблюдении норм избирательного законодательства. На защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления ее граждан", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире

Путин: российская избирательная система считается одной из лучших в мире

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская избирательная система по праву считается одной из лучших в мире, она базируется на понятных гражданам и прозрачных процедурах, заявил президент России Владимир Путин.
"По сути мы отмечаем в этом году 30-летие всей избирательной системы России. Она по праву считается одной из лучших в мире, потому что базируется на прозрачных и понятных гражданам избирательных процедурах. На четком соблюдении норм избирательного законодательства. На защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления ее граждан", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на открытии выставки Право выбора. Краткая история российского народовластия в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
В Историческом музее открылась выставка, посвященная избирательной системе
21 сентября, 21:30
 
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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