https://ria.ru/20230924/putin-1898269687.html
Путин назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире
Путин назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире - РИА Новости, 24.09.2023
Путин назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире
Российская избирательная система по праву считается одной из лучших в мире, она базируется на понятных гражданам и прозрачных процедурах, заявил президент... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T00:03
2023-09-24T00:03
2023-09-24T00:04
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская избирательная система по праву считается одной из лучших в мире, она базируется на понятных гражданам и прозрачных процедурах, заявил президент России Владимир Путин."По сути мы отмечаем в этом году 30-летие всей избирательной системы России. Она по праву считается одной из лучших в мире, потому что базируется на прозрачных и понятных гражданам избирательных процедурах. На четком соблюдении норм избирательного законодательства. На защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления ее граждан", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире
Путин: российская избирательная система считается одной из лучших в мире
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская избирательная система по праву считается одной из лучших в мире, она базируется на понятных гражданам и прозрачных процедурах, заявил президент России Владимир Путин.
"По сути мы отмечаем в этом году 30-летие всей избирательной системы России. Она по праву считается одной из лучших в мире, потому что базируется на прозрачных и понятных гражданам избирательных процедурах. На четком соблюдении норм избирательного законодательства. На защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления ее граждан", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.
В Историческом музее открылась выставка, посвященная избирательной системе