https://ria.ru/20230924/protest-1898272637.html
В Букингемском дворце прошла акция протеста против монархии, сообщили СМИ
В Букингемском дворце прошла акция протеста против монархии, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2023
В Букингемском дворце прошла акция протеста против монархии, сообщили СМИ
Участники британского движения Republic, выступающего против монархии, в субботу устроили акцию протеста в Букингемском дворце, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T01:22
2023-09-24T01:22
2023-09-24T05:32
карл iii
марк роули
в мире
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Участники британского движения Republic, выступающего против монархии, в субботу устроили акцию протеста в Букингемском дворце, сообщает газета Telegraph.Предполагается, что активисты приобрели билеты для входа во дворец и вошли в него в качестве туристов."Активисты республиканского движения вызвали возмущение после проведения акции протеста против монархии в Букингемском дворце. Участники движения пробрались в королевский дом вскоре после полудня, притворившись туристами, а затем сфотографировались в Большом зале в футболках с надписью "Не мой король" ("Not My King")", - говорится в сообщении.Издание отмечает, что под фотографией, размещенной в социальных сетях, представители движения написали: "Это фантастический момент для республиканцев по всей стране — группа нормальных граждан выступает за демократию в приемном доме монархии". По данным издания, акция длилась "считанные секунды", затем служба безопасности ненадолго задержала шестерых участников протеста и вывела их через главные ворота.Лидер британского движения Republic Грэм Смит, чьи слова приводит издание, заявил, что это "первый протест против монархии в Букингемском дворце". Он отметил, что движение продолжит протестовать против монархии по всей стране, следующая акция запланирована на 7 ноября.Газета со ссылкой на представителя столичной полиции пишет, что инцидентом занялись сотрудники службы безопасности дворца.Ранее в этом месяце газета Guardian сообщала, что лидер британского движения Republic, выступающего против монархии, Грэм Смит подал в суд на начальника лондонской полиции Марка Роули из-за задержания активистов в день коронации британского монарха Карла III.Коронация Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы, состоявшаяся 6 мая, проходила на фоне роста антимонархических настроений в стране, невысокого интереса общества к самому мероприятию и продолжающегося разлада в королевской семье. Антимонархическое движение Republic планировало провести протесты в день коронации с участием 1,6 тысячи активистов.
https://ria.ru/20230524/britaniya-1873814685.html
https://ria.ru/20230923/sunak-1898208185.html
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карл iii, марк роули, в мире
Карл III, Марк Роули, В мире
В Букингемском дворце прошла акция протеста против монархии, сообщили СМИ
Telegraph: в Лондоне антимонархисты провели акцию протеста в Букингемском дворце
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Участники британского движения Republic, выступающего против монархии, в субботу устроили акцию протеста в Букингемском дворце, сообщает газета Telegraph
.
Предполагается, что активисты приобрели билеты для входа во дворец и вошли в него в качестве туристов.
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"Активисты республиканского движения вызвали возмущение после проведения акции протеста против монархии в Букингемском дворце. Участники движения пробрались в королевский дом вскоре после полудня, притворившись туристами, а затем сфотографировались в Большом зале в футболках с надписью "Не мой король" ("Not My King")", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что под фотографией, размещенной в социальных сетях, представители движения написали: "Это фантастический момент для республиканцев по всей стране — группа нормальных граждан выступает за демократию в приемном доме монархии".
По данным издания, акция длилась "считанные секунды", затем служба безопасности ненадолго задержала шестерых участников протеста и вывела их через главные ворота.
Лидер британского движения Republic Грэм Смит, чьи слова приводит издание, заявил, что это "первый протест против монархии в Букингемском дворце". Он отметил, что движение продолжит протестовать против монархии по всей стране, следующая акция запланирована на 7 ноября.
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Газета со ссылкой на представителя столичной полиции пишет, что инцидентом занялись сотрудники службы безопасности дворца.
Ранее в этом месяце газета Guardian сообщала, что лидер британского движения Republic, выступающего против монархии, Грэм Смит подал в суд на начальника лондонской полиции Марка Роули
из-за задержания активистов в день коронации британского монарха Карла III
.
Коронация Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы, состоявшаяся 6 мая, проходила на фоне роста антимонархических настроений в стране, невысокого интереса общества к самому мероприятию и продолжающегося разлада в королевской семье. Антимонархическое движение Republic планировало провести протесты в день коронации с участием 1,6 тысячи активистов.
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