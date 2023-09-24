Рейтинг@Mail.ru
В Букингемском дворце прошла акция протеста против монархии, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:22 24.09.2023 (обновлено: 05:32 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/protest-1898272637.html
В Букингемском дворце прошла акция протеста против монархии, сообщили СМИ
В Букингемском дворце прошла акция протеста против монархии, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2023
В Букингемском дворце прошла акция протеста против монархии, сообщили СМИ
Участники британского движения Republic, выступающего против монархии, в субботу устроили акцию протеста в Букингемском дворце, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T01:22
2023-09-24T05:32
карл iii
марк роули
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117822/98/1178229810_0:147:2000:1272_1920x0_80_0_0_c0b85b9a21bfb3ec50d03505330bc8bc.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Участники британского движения Republic, выступающего против монархии, в субботу устроили акцию протеста в Букингемском дворце, сообщает газета Telegraph.Предполагается, что активисты приобрели билеты для входа во дворец и вошли в него в качестве туристов."Активисты республиканского движения вызвали возмущение после проведения акции протеста против монархии в Букингемском дворце. Участники движения пробрались в королевский дом вскоре после полудня, притворившись туристами, а затем сфотографировались в Большом зале в футболках с надписью "Не мой король" ("Not My King")", - говорится в сообщении.Издание отмечает, что под фотографией, размещенной в социальных сетях, представители движения написали: "Это фантастический момент для республиканцев по всей стране — группа нормальных граждан выступает за демократию в приемном доме монархии". По данным издания, акция длилась "считанные секунды", затем служба безопасности ненадолго задержала шестерых участников протеста и вывела их через главные ворота.Лидер британского движения Republic Грэм Смит, чьи слова приводит издание, заявил, что это "первый протест против монархии в Букингемском дворце". Он отметил, что движение продолжит протестовать против монархии по всей стране, следующая акция запланирована на 7 ноября.Газета со ссылкой на представителя столичной полиции пишет, что инцидентом занялись сотрудники службы безопасности дворца.Ранее в этом месяце газета Guardian сообщала, что лидер британского движения Republic, выступающего против монархии, Грэм Смит подал в суд на начальника лондонской полиции Марка Роули из-за задержания активистов в день коронации британского монарха Карла III.Коронация Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы, состоявшаяся 6 мая, проходила на фоне роста антимонархических настроений в стране, невысокого интереса общества к самому мероприятию и продолжающегося разлада в королевской семье. Антимонархическое движение Republic планировало провести протесты в день коронации с участием 1,6 тысячи активистов.
https://ria.ru/20230524/britaniya-1873814685.html
https://ria.ru/20230923/sunak-1898208185.html
https://ria.ru/20230902/britaniya-1893788497.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117822/98/1178229810_129:0:1901:1329_1920x0_80_0_0_1fea74e0395f2c378ab16e2cd5a2d447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
карл iii, марк роули, в мире
Карл III, Марк Роули, В мире
В Букингемском дворце прошла акция протеста против монархии, сообщили СМИ

Telegraph: в Лондоне антимонархисты провели акцию протеста в Букингемском дворце

© Fotolia / demerzel21Букингемский дворец, Лондон
Букингемский дворец, Лондон - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Fotolia / demerzel21
Букингемский дворец, Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Участники британского движения Republic, выступающего против монархии, в субботу устроили акцию протеста в Букингемском дворце, сообщает газета Telegraph.
Предполагается, что активисты приобрели билеты для входа во дворец и вошли в него в качестве туристов.
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
В Британии умерла женщина, сбитая на переходе эскортом невестки Карла III
24 мая, 11:31
"Активисты республиканского движения вызвали возмущение после проведения акции протеста против монархии в Букингемском дворце. Участники движения пробрались в королевский дом вскоре после полудня, притворившись туристами, а затем сфотографировались в Большом зале в футболках с надписью "Не мой король" ("Not My King")", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что под фотографией, размещенной в социальных сетях, представители движения написали: "Это фантастический момент для республиканцев по всей стране — группа нормальных граждан выступает за демократию в приемном доме монархии".
По данным издания, акция длилась "считанные секунды", затем служба безопасности ненадолго задержала шестерых участников протеста и вывела их через главные ворота.
Лидер британского движения Republic Грэм Смит, чьи слова приводит издание, заявил, что это "первый протест против монархии в Букингемском дворце". Он отметил, что движение продолжит протестовать против монархии по всей стране, следующая акция запланирована на 7 ноября.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Уровень поддержки премьера Британии снизился до минимума, показал опрос
Вчера, 15:27
Газета со ссылкой на представителя столичной полиции пишет, что инцидентом занялись сотрудники службы безопасности дворца.
Ранее в этом месяце газета Guardian сообщала, что лидер британского движения Republic, выступающего против монархии, Грэм Смит подал в суд на начальника лондонской полиции Марка Роули из-за задержания активистов в день коронации британского монарха Карла III.
Коронация Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы, состоявшаяся 6 мая, проходила на фоне роста антимонархических настроений в стране, невысокого интереса общества к самому мероприятию и продолжающегося разлада в королевской семье. Антимонархическое движение Republic планировало провести протесты в день коронации с участием 1,6 тысячи активистов.
Карл III - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
СМИ: Карл III был разочарован тем, что принц Гарри родился не девочкой
2 сентября, 01:56
 
Карл IIIМарк РоулиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала