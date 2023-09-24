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Вучич заявил, что международные силы дали право Приштине убивать сербов - РИА Новости, 24.09.2023
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22:25 24.09.2023 (обновлено: 23:24 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/pravo-1898383977.html
Вучич заявил, что международные силы дали право Приштине убивать сербов
Вучич заявил, что международные силы дали право Приштине убивать сербов - РИА Новости, 24.09.2023
Вучич заявил, что международные силы дали право Приштине убивать сербов
Международные силы и представители в Косово и Метохии дали право косовоалбанским властям в Приштине убивать сербов в ходе столкновений после убийства косовского РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T22:25
2023-09-24T23:24
в мире
приштина
косово
александр вучич
сербия
альбин курти
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БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. Международные силы и представители в Косово и Метохии дали право косовоалбанским властям в Приштине убивать сербов в ходе столкновений после убийства косовского полицейского на севере края, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства сообщил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. "Что касается деэскалации, никто из них не работал сегодня на деэскалацию, потому что международные силы и международные представители дали карт-бланш на убийство сербов после убийства албанского полицейского. Разрешили охотиться на них со снайперскими винтовками и убивать", - указал Вучич. "Это чтобы оставить север Косово и сербов без мужчин, которые бы могли противостоять террору (косовского "премьера" Альбина – ред.) Курти. В этом вся суть", - подчеркнул сербский лидер и добавил, что произошедшее еще не эпилог обострения. Он ранее уточнил, что не поддерживает убийство косовского полицейского, но отметил, что косовские сербы на севере края были доведены до открытых столкновений постоянным террором Приштины.Полиция самопровозглашенной республики ранее сообщила, что ведет поиск нападавших на сотрудников на севере края. По данным косовского МВД около 2.40 (3.40 мск) на мосту близ села Баньско два грузовика без номеров блокировали въезд. Направленные туда полицейские были обстреляны неизвестными, как сообщается с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался."Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших на севере края и призвал их сдаться, после этого столкновения продолжились.
https://ria.ru/20230924/natsbezopasnost-1898380660.html
https://ria.ru/20230924/kosovo-1898336844.html
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в мире, приштина, косово, александр вучич, сербия, альбин курти
В мире, Приштина, Косово, Александр Вучич, Сербия, Альбин Курти
Вучич заявил, что международные силы дали право Приштине убивать сербов

Вучич: международные силы дали право Приштине убивать сербов в ходе столкновений

© AP Photo / Richard DrewПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Richard Drew
Президент Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. Международные силы и представители в Косово и Метохии дали право косовоалбанским властям в Приштине убивать сербов в ходе столкновений после убийства косовского полицейского на севере края, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства сообщил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Вучич анонсировал заседание совета нацбезопасности Сербии
Вчера, 21:35
«
"Что касается деэскалации, никто из них не работал сегодня на деэскалацию, потому что международные силы и международные представители дали карт-бланш на убийство сербов после убийства албанского полицейского. Разрешили охотиться на них со снайперскими винтовками и убивать", - указал Вучич.
«
"Это чтобы оставить север Косово и сербов без мужчин, которые бы могли противостоять террору (косовского "премьера" Альбина – ред.) Курти. В этом вся суть", - подчеркнул сербский лидер и добавил, что произошедшее еще не эпилог обострения.
Он ранее уточнил, что не поддерживает убийство косовского полицейского, но отметил, что косовские сербы на севере края были доведены до открытых столкновений постоянным террором Приштины.
Мирослав Лайчак - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Спецпред ЕС по диалогу Белграда и Приштины осудил насилие в Косово
Вчера, 16:08
Полиция самопровозглашенной республики ранее сообщила, что ведет поиск нападавших на сотрудников на севере края. По данным косовского МВД около 2.40 (3.40 мск) на мосту близ села Баньско два грузовика без номеров блокировали въезд. Направленные туда полицейские были обстреляны неизвестными, как сообщается с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался.
"Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших на севере края и призвал их сдаться, после этого столкновения продолжились.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Вучич планирует провести встречу с послом России из-за обострения в Косово
Вчера, 23:23
 
В миреПриштинаКосовоАлександр ВучичСербияАльбин Курти
 
 
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