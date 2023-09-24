https://ria.ru/20230924/pravo-1898383977.html

Вучич заявил, что международные силы дали право Приштине убивать сербов

Вучич заявил, что международные силы дали право Приштине убивать сербов - РИА Новости, 24.09.2023

Вучич заявил, что международные силы дали право Приштине убивать сербов

Международные силы и представители в Косово и Метохии дали право косовоалбанским властям в Приштине убивать сербов в ходе столкновений после убийства косовского РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T22:25

2023-09-24T22:25

2023-09-24T23:24

в мире

приштина

косово

александр вучич

сербия

альбин курти

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БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. Международные силы и представители в Косово и Метохии дали право косовоалбанским властям в Приштине убивать сербов в ходе столкновений после убийства косовского полицейского на севере края, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства сообщил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. "Что касается деэскалации, никто из них не работал сегодня на деэскалацию, потому что международные силы и международные представители дали карт-бланш на убийство сербов после убийства албанского полицейского. Разрешили охотиться на них со снайперскими винтовками и убивать", - указал Вучич. "Это чтобы оставить север Косово и сербов без мужчин, которые бы могли противостоять террору (косовского "премьера" Альбина – ред.) Курти. В этом вся суть", - подчеркнул сербский лидер и добавил, что произошедшее еще не эпилог обострения. Он ранее уточнил, что не поддерживает убийство косовского полицейского, но отметил, что косовские сербы на севере края были доведены до открытых столкновений постоянным террором Приштины.Полиция самопровозглашенной республики ранее сообщила, что ведет поиск нападавших на сотрудников на севере края. По данным косовского МВД около 2.40 (3.40 мск) на мосту близ села Баньско два грузовика без номеров блокировали въезд. Направленные туда полицейские были обстреляны неизвестными, как сообщается с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался."Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших на севере края и призвал их сдаться, после этого столкновения продолжились.

https://ria.ru/20230924/natsbezopasnost-1898380660.html

https://ria.ru/20230924/kosovo-1898336844.html

https://ria.ru/20230924/vstrecha-1898388615.html

приштина

косово

сербия

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в мире, приштина, косово, александр вучич, сербия, альбин курти