https://ria.ru/20230924/pomosch-1898368975.html

Сенатор заявил, что без западной помощи Украина проиграет

Сенатор заявил, что без западной помощи Украина проиграет - РИА Новости, 24.09.2023

Сенатор заявил, что без западной помощи Украина проиграет

Американский сенатор Марк Келли заявил, что прекращение западной помощи Украине обернется ее поражением и через год-два способно привести к нежелательной... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T20:00

2023-09-24T20:00

2023-09-24T20:00

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дмитрий песков

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сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Американский сенатор Марк Келли заявил, что прекращение западной помощи Украине обернется ее поражением и через год-два способно привести к нежелательной ситуации прямого конфликта США с Россией. Отставной астронавт и один из громких апологетов Украины в вашингтонском истеблишменте недавно в очередной раз побывал в Киеве, где заверял местные власти в неизменности курса США на продолжение поддержки. "Если она прекратится, они проиграют, а Путин выиграет… Если мы не справимся сейчас, есть шанс, что через год с сегодняшнего дня, через два мы окажемся в ситуации, где возможен прямой конфликт нас с русскими. Мы этого не хотим", - сказал Келли в интервью телеканалу CBS News. Белый дом, потратив на Украину больше 110 миллиардов долларов, запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда на последний квартал года. Если сенат возражений практически не высказывает, то в палате представителей, которая подконтрольна республиканской оппозиции, гораздо слышнее голоса против политики "открытых чеков". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20230922/zelenskiy-1897932778.html

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

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в мире, украина, нато, сша, цены на нефть, дмитрий песков, россия, сергей лавров, валерий герасимов