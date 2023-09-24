Сенатор заявил, что без западной помощи Украина проиграет
Сенатор: прекращение западной помощи Украине обернется ее поражением
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Американский сенатор Марк Келли заявил, что прекращение западной помощи Украине обернется ее поражением и через год-два способно привести к нежелательной ситуации прямого конфликта США с Россией.
Отставной астронавт и один из громких апологетов Украины в вашингтонском истеблишменте недавно в очередной раз побывал в Киеве, где заверял местные власти в неизменности курса США на продолжение поддержки.
«
"Если она прекратится, они проиграют, а Путин выиграет… Если мы не справимся сейчас, есть шанс, что через год с сегодняшнего дня, через два мы окажемся в ситуации, где возможен прямой конфликт нас с русскими. Мы этого не хотим", - сказал Келли в интервью телеканалу CBS News.
Белый дом, потратив на Украину больше 110 миллиардов долларов, запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда на последний квартал года. Если сенат возражений практически не высказывает, то в палате представителей, которая подконтрольна республиканской оппозиции, гораздо слышнее голоса против политики "открытых чеков".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.