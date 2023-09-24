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В конгрессе указали Пентагону на "грязь и нечистоты" на военных базах США - РИА Новости, 24.09.2023
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17:30 24.09.2023 (обновлено: 18:53 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/pomosch-1898347300.html
В конгрессе указали Пентагону на "грязь и нечистоты" на военных базах США
В конгрессе указали Пентагону на "грязь и нечистоты" на военных базах США - РИА Новости, 24.09.2023
В конгрессе указали Пентагону на "грязь и нечистоты" на военных базах США
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила в социальной сети Х, что не будет голосовать за новую помощь Украине в то время, как американские военные живут в... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T17:30
2023-09-24T18:53
в мире
украина
сша
марджори тейлор грин
дональд трамп
киев
пентагон
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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила в социальной сети Х, что не будет голосовать за новую помощь Украине в то время, как американские военные живут в "грязи и нечистотах" на своих базах.&quot;Министерство обороны Байдена вынуждает американских военнослужащих жить в нечистотах и грязи на собственных базах, но при этом требует больше денег на Украину! Я не буду голосовать за финансирование войны в то время, как с нашими военными обходятся хуже, чем с мусором&quot;, — написала член палаты представителей.Так Грин отреагировала на недавний доклад ведомства государственного аудита, которое обследовало 12 военных баз и обнаружило там массу коммунальных неудобств — прорывы канализации, неработающие кондиционеры, плесень, тараканов и несанкционированное присутствие бомжей.Белый дом просит у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов для украинцев на последний квартал 2023 года. Тейлор Грин, эксцентричная республиканка и сторонница экс-президента США Дональда Трампа, давно выступает против помощи Киеву и обещает голосовать против любого законопроекта, который финансирует конфликт.
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в мире, украина, сша, марджори тейлор грин, дональд трамп, киев, пентагон
В мире, Украина, США, Марджори Тейлор Грин, Дональд Трамп, Киев, Пентагон
В конгрессе указали Пентагону на "грязь и нечистоты" на военных базах США

Грин: Пентагон держит своих военных в нечистотах, но требует денег для Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила в социальной сети Х, что не будет голосовать за новую помощь Украине в то время, как американские военные живут в "грязи и нечистотах" на своих базах.
«

"Министерство обороны Байдена вынуждает американских военнослужащих жить в нечистотах и грязи на собственных базах, но при этом требует больше денег на Украину! Я не буду голосовать за финансирование войны в то время, как с нашими военными обходятся хуже, чем с мусором", — написала член палаты представителей.

Так Грин отреагировала на недавний доклад ведомства государственного аудита, которое обследовало 12 военных баз и обнаружило там массу коммунальных неудобств — прорывы канализации, неработающие кондиционеры, плесень, тараканов и несанкционированное присутствие бомжей.
Белый дом просит у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов для украинцев на последний квартал 2023 года. Тейлор Грин, эксцентричная республиканка и сторонница экс-президента США Дональда Трампа, давно выступает против помощи Киеву и обещает голосовать против любого законопроекта, который финансирует конфликт.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
США назначили ревизора по использованию Киевом военной помощи, пишут СМИ
23 сентября, 15:08
 
В миреУкраинаСШАМарджори Тейлор ГринДональд ТрампКиевПентагон
 
 
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