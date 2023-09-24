https://ria.ru/20230924/pomosch-1898347300.html

В конгрессе указали Пентагону на "грязь и нечистоты" на военных базах США

В конгрессе указали Пентагону на "грязь и нечистоты" на военных базах США - РИА Новости, 24.09.2023

В конгрессе указали Пентагону на "грязь и нечистоты" на военных базах США

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила в социальной сети Х, что не будет голосовать за новую помощь Украине в то время, как американские военные живут в... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T17:30

2023-09-24T17:30

2023-09-24T18:53

в мире

украина

сша

марджори тейлор грин

дональд трамп

киев

пентагон

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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила в социальной сети Х, что не будет голосовать за новую помощь Украине в то время, как американские военные живут в "грязи и нечистотах" на своих базах."Министерство обороны Байдена вынуждает американских военнослужащих жить в нечистотах и грязи на собственных базах, но при этом требует больше денег на Украину! Я не буду голосовать за финансирование войны в то время, как с нашими военными обходятся хуже, чем с мусором", — написала член палаты представителей.Так Грин отреагировала на недавний доклад ведомства государственного аудита, которое обследовало 12 военных баз и обнаружило там массу коммунальных неудобств — прорывы канализации, неработающие кондиционеры, плесень, тараканов и несанкционированное присутствие бомжей.Белый дом просит у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов для украинцев на последний квартал 2023 года. Тейлор Грин, эксцентричная республиканка и сторонница экс-президента США Дональда Трампа, давно выступает против помощи Киеву и обещает голосовать против любого законопроекта, который финансирует конфликт.

https://ria.ru/20230923/revizor-1898205946.html

украина

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в мире, украина, сша, марджори тейлор грин, дональд трамп, киев, пентагон