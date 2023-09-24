https://ria.ru/20230924/polsha-1898319930.html
СМИ раскрыли неожиданные подробности визита Зеленского в Польшу
СМИ раскрыли неожиданные подробности визита Зеленского в Польшу - РИА Новости, 24.09.2023
СМИ раскрыли неожиданные подробности визита Зеленского в Польшу
Владимир Зеленский, возвращаясь из США, остановился в Польше, однако так и не встретился ни с кем из официальных лиц, сообщает агентство Reuters. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T13:47
2023-09-24T13:47
2023-09-24T13:47
в мире
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сша
украина
владимир зеленский
марчин пшидач
матеуш моравецкий
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский, возвращаясь из США, остановился в Польше, однако так и не встретился ни с кем из официальных лиц, сообщает агентство Reuters."Владимир Зеленский наградил двух польских волонтеров государственными наградами во время своей остановки в Польше в субботу, однако он не встретился ни с одним официальным лицом, поскольку отношения между странами напряжены из-за поставок зерна", – говорится в материале.Глава Бюро международной политики администрации президента Польши Марчин Пшидач сообщил сайту Onet.pl, что его офис не получал никаких предложений о встрече во время пребывания Зеленского в Польше, отмечается в статье.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег президента Украины Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес Варшавы. Он также заявил, что Польша перестала поставлять оружие Украине, так как сама активно вооружается. Власти страны отмечали, что республика занимает третье место по военным поставкам Киеву после США и Великобритании. В конце июля сообщалось, что Варшава оказала ВСУ помощь на три миллиарда евро.
https://ria.ru/20230924/krakh-1898307704.html
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в мире, польша, сша, украина, владимир зеленский, марчин пшидач, матеуш моравецкий, вооруженные силы украины
В мире, Польша, США, Украина, Владимир Зеленский, Марчин Пшидач, Матеуш Моравецкий, Вооруженные силы Украины
СМИ раскрыли неожиданные подробности визита Зеленского в Польшу
Reuters: Зеленский не встречался с официальными лицами во время визита в Польшу