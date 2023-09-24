https://ria.ru/20230924/polsha-1898319930.html

СМИ раскрыли неожиданные подробности визита Зеленского в Польшу

СМИ раскрыли неожиданные подробности визита Зеленского в Польшу - РИА Новости, 24.09.2023

СМИ раскрыли неожиданные подробности визита Зеленского в Польшу

Владимир Зеленский, возвращаясь из США, остановился в Польше, однако так и не встретился ни с кем из официальных лиц, сообщает агентство Reuters. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T13:47

2023-09-24T13:47

2023-09-24T13:47

в мире

польша

сша

украина

владимир зеленский

марчин пшидач

матеуш моравецкий

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский, возвращаясь из США, остановился в Польше, однако так и не встретился ни с кем из официальных лиц, сообщает агентство Reuters."Владимир Зеленский наградил двух польских волонтеров государственными наградами во время своей остановки в Польше в субботу, однако он не встретился ни с одним официальным лицом, поскольку отношения между странами напряжены из-за поставок зерна", – говорится в материале.Глава Бюро международной политики администрации президента Польши Марчин Пшидач сообщил сайту Onet.pl, что его офис не получал никаких предложений о встрече во время пребывания Зеленского в Польше, отмечается в статье.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег президента Украины Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес Варшавы. Он также заявил, что Польша перестала поставлять оружие Украине, так как сама активно вооружается. Власти страны отмечали, что республика занимает третье место по военным поставкам Киеву после США и Великобритании. В конце июля сообщалось, что Варшава оказала ВСУ помощь на три миллиарда евро.

https://ria.ru/20230924/krakh-1898307704.html

https://ria.ru/20230924/armiya-1898311935.html

польша

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, сша, украина, владимир зеленский, марчин пшидач, матеуш моравецкий, вооруженные силы украины