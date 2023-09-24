Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье завели дело против мужчины, который пытался поджечь девушку - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/podzhog-1898307963.html
В Подмосковье завели дело против мужчины, который пытался поджечь девушку
В Подмосковье завели дело против мужчины, который пытался поджечь девушку - РИА Новости, 24.09.2023
В Подмосковье завели дело против мужчины, который пытался поджечь девушку
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено против мужчины, пытавшегося сжечь экс-возлюбленную в подмосковном Серпухове, он объявлен в розыск, сообщила... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T12:10
2023-09-24T12:10
происшествия
россия
серпухов
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено против мужчины, пытавшегося сжечь экс-возлюбленную в подмосковном Серпухове, он объявлен в розыск, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. В субботу в подмосковном главке МВД РФ сообщили, что в Серпухове мужчина, поссорившись с бывшей пассией, облил ее горючей жидкостью, поджег, а затем скрылся. Женщина была госпитализирована. "Возбуждено уголовное дело по факту совершения 49-летним мужчиной покушения на убийство 37-летней местной жительницы с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ) (Покушение на убийство - ред.)", - сказала Врадий. Она добавила, что фигурант объявлен в розыск.
https://ria.ru/20230919/sk-1897135724.html
россия
серпухов
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, серпухов, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Серпухов, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье завели дело против мужчины, который пытался поджечь девушку

В Подмосковье завели дело против мужчины, который пытался поджечь возлюбленную

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено против мужчины, пытавшегося сжечь экс-возлюбленную в подмосковном Серпухове, он объявлен в розыск, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
В субботу в подмосковном главке МВД РФ сообщили, что в Серпухове мужчина, поссорившись с бывшей пассией, облил ее горючей жидкостью, поджег, а затем скрылся. Женщина была госпитализирована.
"Возбуждено уголовное дело по факту совершения 49-летним мужчиной покушения на убийство 37-летней местной жительницы с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ) (Покушение на убийство - ред.)", - сказала Врадий.
Она добавила, что фигурант объявлен в розыск.
Задержание подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В Москве задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора
19 сентября, 10:27
 
ПроисшествияРоссияСерпуховМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала