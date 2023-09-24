https://ria.ru/20230924/podzhog-1898307963.html
В Подмосковье завели дело против мужчины, который пытался поджечь девушку
В Подмосковье завели дело против мужчины, который пытался поджечь девушку - РИА Новости, 24.09.2023
В Подмосковье завели дело против мужчины, который пытался поджечь девушку
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено против мужчины, пытавшегося сжечь экс-возлюбленную в подмосковном Серпухове, он объявлен в розыск, сообщила... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T12:10
2023-09-24T12:10
2023-09-24T12:10
происшествия
россия
серпухов
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено против мужчины, пытавшегося сжечь экс-возлюбленную в подмосковном Серпухове, он объявлен в розыск, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. В субботу в подмосковном главке МВД РФ сообщили, что в Серпухове мужчина, поссорившись с бывшей пассией, облил ее горючей жидкостью, поджег, а затем скрылся. Женщина была госпитализирована. "Возбуждено уголовное дело по факту совершения 49-летним мужчиной покушения на убийство 37-летней местной жительницы с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ) (Покушение на убийство - ред.)", - сказала Врадий. Она добавила, что фигурант объявлен в розыск.
https://ria.ru/20230919/sk-1897135724.html
россия
серпухов
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, серпухов, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Серпухов, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье завели дело против мужчины, который пытался поджечь девушку
В Подмосковье завели дело против мужчины, который пытался поджечь возлюбленную