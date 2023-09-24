https://ria.ru/20230924/podzhog-1898307963.html

В Подмосковье завели дело против мужчины, который пытался поджечь девушку

В Подмосковье завели дело против мужчины, который пытался поджечь девушку - РИА Новости, 24.09.2023

В Подмосковье завели дело против мужчины, который пытался поджечь девушку

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено против мужчины, пытавшегося сжечь экс-возлюбленную в подмосковном Серпухове, он объявлен в розыск, сообщила... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T12:10

2023-09-24T12:10

2023-09-24T12:10

происшествия

россия

серпухов

московская область (подмосковье)

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено против мужчины, пытавшегося сжечь экс-возлюбленную в подмосковном Серпухове, он объявлен в розыск, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. В субботу в подмосковном главке МВД РФ сообщили, что в Серпухове мужчина, поссорившись с бывшей пассией, облил ее горючей жидкостью, поджег, а затем скрылся. Женщина была госпитализирована. "Возбуждено уголовное дело по факту совершения 49-летним мужчиной покушения на убийство 37-летней местной жительницы с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ) (Покушение на убийство - ред.)", - сказала Врадий. Она добавила, что фигурант объявлен в розыск.

https://ria.ru/20230919/sk-1897135724.html

россия

серпухов

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, серпухов, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)