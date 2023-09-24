https://ria.ru/20230924/podozrevaemye-1898325569.html

В Косово заподозрили 30 человек в нападении на полицейских на севере края

В Косово заподозрили 30 человек в нападении на полицейских на севере края - РИА Новости, 24.09.2023

В Косово заподозрили 30 человек в нападении на полицейских на севере края

"Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что полиция обнаружила и окружила 30 вооруженных человек, которых подозревают в ночном... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T14:36

2023-09-24T14:36

2023-09-24T14:36

в мире

косово

приштина

косовска-митровица

альбин курти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898317325_0:130:1523:987_1920x0_80_0_0_0e01386eb5e2a6419d30ef98f6d05084.jpg

БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что полиция обнаружила и окружила 30 вооруженных человек, которых подозревают в ночном нападении на полицейских, им предложено сдаться. Полиция самопровозглашенной республики Косово ранее сообщила, что ведет поиск нападавших на сотрудников на севере края. По данным косовского МВД, около 2.40 (3.40 мск) на мосту близ села Баньско два грузовика без номеров блокировали въезд. Направленные туда полицейские были обстреляны неизвестными, как сообщается, с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался. "Как минимум 30 тяжеловооруженных лиц окружены нашими силами, призываю их сдаться. Это те, кто напал на нашу полицию. Исполнители и те, кто отдавал приказы, будут задержаны и наказаны", - заявил Курти на брифинге после заседания совета национальной безопасности в Приштине. Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви сообщила в воскресенье, что вооруженные люди на бронированном автомобиле вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска. "Президент" самопровозглашенного Косово Вьоса Османи и "премьер" Альбин Курти ранее в соцсетях обвинили в нападении на полицейских якобы "сербские преступные группы". Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила ранее, что во дворы трех представителей партии "Сербский список" в Косово и Метохии в ночь 22 сентября неизвестные бросили гранаты, по мнению Белграда, это была косовоалбанская попытка запугивания. Косовоалбанская полиция в минувшую среду задержала трех сербов, одному из которых 70 лет, в разных муниципалитетах на севере края. Они были доставлены в отделение полиции в Приштине, старшему затем потребовалась медицинская помощь. Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженности в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве. Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230924/kosovo-1898322504.html

https://ria.ru/20230914/kosovo-1896382313.html

косово

приштина

косовска-митровица

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, косово, приштина, косовска-митровица, альбин курти