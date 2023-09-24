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В Саратовской области два человека пострадали при падении параплана - РИА Новости, 24.09.2023
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18:12 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/paraplan-1898354082.html
В Саратовской области два человека пострадали при падении параплана
В Саратовской области два человека пострадали при падении параплана - РИА Новости, 24.09.2023
В Саратовской области два человека пострадали при падении параплана
Параплан упал в райцентре Воскресенское Саратовской области, находившиеся в летательном аппарате два человека пострадали, сообщил начальник управления... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T18:12
2023-09-24T18:12
происшествия
саратовская область
россия
воскресенский район
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САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Параплан упал в райцентре Воскресенское Саратовской области, находившиеся в летательном аппарате два человека пострадали, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. "По предварительным данным, в 17.15 (16.15 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Воскресенском районе в селе Воскресенское упал параплан, на котором находились два человека. В результате происшествия пострадали двое мужчин. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - написал Юрин в своем телеграм-канале. Накануне сообщалось об еще одном инциденте с парапланеристами в Саратовской области. По данным СУСК РФ по региону, двое граждан 50 и 55 лет во время полета на разных парапланах столкнулись друг с другом в воздухе, после чего совершили посадку вблизи села Широкое Татищевского района. В региональном минздраве РИА Новости сообщили, что оба пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20230923/deltaplaneristy-1898242686.html
саратовская область
россия
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происшествия, саратовская область, россия, воскресенский район
Происшествия, Саратовская область, Россия, Воскресенский район
В Саратовской области два человека пострадали при падении параплана

В Саратовской области два человека пострадали при падении параплана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Параплан упал в райцентре Воскресенское Саратовской области, находившиеся в летательном аппарате два человека пострадали, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
«
"По предварительным данным, в 17.15 (16.15 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Воскресенском районе в селе Воскресенское упал параплан, на котором находились два человека. В результате происшествия пострадали двое мужчин. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - написал Юрин в своем телеграм-канале.
Накануне сообщалось об еще одном инциденте с парапланеристами в Саратовской области. По данным СУСК РФ по региону, двое граждан 50 и 55 лет во время полета на разных парапланах столкнулись друг с другом в воздухе, после чего совершили посадку вблизи села Широкое Татищевского района. В региональном минздраве РИА Новости сообщили, что оба пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней степени тяжести.
Столкновение дельтапланеристов в воздухе в Татищевском районе Саратовской области
В Саратовской области два дельтапланериста столкнулись в воздухе
23 сентября, 19:43
 
ПроисшествияСаратовская областьРоссияВоскресенский район
 
 
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