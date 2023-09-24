https://ria.ru/20230924/panda-1898311212.html

Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, оказался самкой

Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, оказался самкой - РИА Новости, 24.09.2023

Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, оказался самкой

Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, оказался самкой, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T12:35

2023-09-24T12:35

2023-09-24T13:54

хорошие новости

москва

сергей собянин

московский зоопарк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898310825_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_44e3bd5109605a85597009cd3cebfa18.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, оказался самкой, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Детенышу панды, родившемуся в Московском зоопарке, сегодня месяц. Накануне зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка. Обе панды — большая и маленькая — чувствуют себя прекрасно", — сообщил он. Он отметил, что специалисты регулярно осматривают детеныша. У него в инкубаторе есть все необходимое, поддерживается комфортная температура и влажность воздуха. Собянин уточнил, что в первые дни после родов панда Диндин прятала и оберегала малышку, не могла спокойно поесть или поспать, но теперь детеныш подрос, у него появилась шерсть, изменилась терморегуляция — и Диндин относится спокойно, если ребенка забирают на осмотр. В это время она ест бамбук и отдыхает. "Сейчас маленькая панда весит 1288 граммов, а по размеру она — 36,8 сантиметра. Специалисты говорят, что все параметры в норме", — отметил мэр Москвы.По словам работников зоопарка, детеныш правильно развивается и хорошо набирает вес.

https://ria.ru/20230906/panda-1894499150.html

https://ria.ru/20230903/panda-1893904312.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сергей собянин, московский зоопарк