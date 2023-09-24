https://ria.ru/20230924/panda-1898311212.html
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, оказался самкой
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, оказался самкой - РИА Новости, 24.09.2023
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, оказался самкой
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, оказался самкой, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T12:35
2023-09-24T12:35
2023-09-24T13:54
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, оказался самкой, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Детенышу панды, родившемуся в Московском зоопарке, сегодня месяц. Накануне зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка. Обе панды — большая и маленькая — чувствуют себя прекрасно", — сообщил он. Он отметил, что специалисты регулярно осматривают детеныша. У него в инкубаторе есть все необходимое, поддерживается комфортная температура и влажность воздуха. Собянин уточнил, что в первые дни после родов панда Диндин прятала и оберегала малышку, не могла спокойно поесть или поспать, но теперь детеныш подрос, у него появилась шерсть, изменилась терморегуляция — и Диндин относится спокойно, если ребенка забирают на осмотр. В это время она ест бамбук и отдыхает. "Сейчас маленькая панда весит 1288 граммов, а по размеру она — 36,8 сантиметра. Специалисты говорят, что все параметры в норме", — отметил мэр Москвы.По словам работников зоопарка, детеныш правильно развивается и хорошо набирает вес.
https://ria.ru/20230906/panda-1894499150.html
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москва, сергей собянин, московский зоопарк
Хорошие новости, Москва, Сергей Собянин, Московский зоопарк
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, оказался самкой
Детеныш панды, родившийся в Москве, оказался самкой, ей исполнился месяц
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, оказался самкой, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале
.
"Детенышу панды, родившемуся в Московском зоопарке, сегодня месяц. Накануне зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка. Обе панды — большая и маленькая — чувствуют себя прекрасно", — сообщил он.
Детеныш панды из Московского зоопарка набрал более 400 граммов веса
Он отметил, что специалисты регулярно осматривают детеныша. У него в инкубаторе есть все необходимое, поддерживается комфортная температура и влажность воздуха.
Собянин уточнил, что в первые дни после родов панда Диндин прятала и оберегала малышку, не могла спокойно поесть или поспать, но теперь детеныш подрос, у него появилась шерсть, изменилась терморегуляция — и Диндин относится спокойно, если ребенка забирают на осмотр. В это время она ест бамбук и отдыхает.
«
"Сейчас маленькая панда весит 1288 граммов, а по размеру она — 36,8 сантиметра. Специалисты говорят, что все параметры в норме", — отметил мэр Москвы.
По словам работников зоопарка, детеныш правильно развивается и хорошо набирает вес.
У детеныша панды из Московского зоопарка появляется черно-белый окрас