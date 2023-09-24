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В Тверской области неизвестные разрушили памятник героям-пограничникам - РИА Новости, 24.09.2023
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21:23 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/pamyatnik-1898379429.html
В Тверской области неизвестные разрушили памятник героям-пограничникам
В Тверской области неизвестные разрушили памятник героям-пограничникам - РИА Новости, 24.09.2023
В Тверской области неизвестные разрушили памятник героям-пограничникам
Неизвестные разрушили памятник героям-пограничникам в городе Бологое в Тверской области, проводится проверка, сообщило региональное СУСК. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T21:23
2023-09-24T21:23
происшествия
бологое
следственный комитет россии (ск рф)
бологовский район
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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Неизвестные разрушили памятник героям-пограничникам в городе Бологое в Тверской области, проводится проверка, сообщило региональное СУСК. &quot;В ночь на 23 сентября текущего года в городе Бологое неизвестные лица разрушили стелу, посвященную героям-пограничникам. Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении СМИ, Бологовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки&quot;, - говорится в Telegram-канале управления.Уточняется, что об инциденте стало известно в ходе мониторинга СМИ, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Прокуратура Тверской области информировала, что Бологовская межрайонная прокуратура взяла под свой контроль проведение проверочных мероприятий и принятие юридического решения относительно произошедшего в Бологое акта вандализма. По данным администрации Бологовского района памятник "Пограничникам всех поколений" был открыт 28 мая 2023 года на территории рядом с мемориальным комплексом "Вечный Огонь". Это событие было приурочено к особой юбилейной дате - 105-летию образования пограничных войск.
https://ria.ru/20230924/memorial-1898332606.html
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происшествия, бологое, следственный комитет россии (ск рф), бологовский район
Происшествия, Бологое, Следственный комитет России (СК РФ), Бологовский район
В Тверской области неизвестные разрушили памятник героям-пограничникам

В Бологом Тверской области неизвестные разрушили памятник героям-пограничникам

© Фото : официальный аккаунт Следственного комитета РФ в "Вконтакте"Здание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Фото : официальный аккаунт Следственного комитета РФ в "Вконтакте"
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Неизвестные разрушили памятник героям-пограничникам в городе Бологое в Тверской области, проводится проверка, сообщило региональное СУСК.
«

"В ночь на 23 сентября текущего года в городе Бологое неизвестные лица разрушили стелу, посвященную героям-пограничникам. Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении СМИ, Бологовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в Telegram-канале управления.

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Уточняется, что об инциденте стало известно в ходе мониторинга СМИ, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Прокуратура Тверской области информировала, что Бологовская межрайонная прокуратура взяла под свой контроль проведение проверочных мероприятий и принятие юридического решения относительно произошедшего в Бологое акта вандализма.
По данным администрации Бологовского района памятник "Пограничникам всех поколений" был открыт 28 мая 2023 года на территории рядом с мемориальным комплексом "Вечный Огонь". Это событие было приурочено к особой юбилейной дате - 105-летию образования пограничных войск.
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ПроисшествияБологоеСледственный комитет России (СК РФ)Бологовский район
 
 
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