https://ria.ru/20230924/pamyatnik-1898379429.html

В Тверской области неизвестные разрушили памятник героям-пограничникам

В Тверской области неизвестные разрушили памятник героям-пограничникам - РИА Новости, 24.09.2023

В Тверской области неизвестные разрушили памятник героям-пограничникам

Неизвестные разрушили памятник героям-пограничникам в городе Бологое в Тверской области, проводится проверка, сообщило региональное СУСК. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T21:23

2023-09-24T21:23

2023-09-24T21:23

происшествия

бологое

следственный комитет россии (ск рф)

бологовский район

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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Неизвестные разрушили памятник героям-пограничникам в городе Бологое в Тверской области, проводится проверка, сообщило региональное СУСК. "В ночь на 23 сентября текущего года в городе Бологое неизвестные лица разрушили стелу, посвященную героям-пограничникам. Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении СМИ, Бологовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в Telegram-канале управления.Уточняется, что об инциденте стало известно в ходе мониторинга СМИ, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Прокуратура Тверской области информировала, что Бологовская межрайонная прокуратура взяла под свой контроль проведение проверочных мероприятий и принятие юридического решения относительно произошедшего в Бологое акта вандализма. По данным администрации Бологовского района памятник "Пограничникам всех поколений" был открыт 28 мая 2023 года на территории рядом с мемориальным комплексом "Вечный Огонь". Это событие было приурочено к особой юбилейной дате - 105-летию образования пограничных войск.

https://ria.ru/20230924/memorial-1898332606.html

https://ria.ru/20230921/sofiya-1897881010.html

бологое

бологовский район

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происшествия, бологое, следственный комитет россии (ск рф), бологовский район