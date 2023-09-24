https://ria.ru/20230924/otoplenie-1898353079.html
Отопление в Москве могут включить во второй половине октября
Отопление в Москве могут включить во второй половине октября - РИА Новости, 24.09.2023
Отопление в Москве могут включить во второй половине октября
Условная дата начала отопительного сезона в Москве может быть смещена на две недели, и придется на вторую половину октября, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T18:06
2023-09-24T18:06
2023-09-24T18:06
общество
москва
россия
евгений тишковец
отопительный сезон 2023-2024 в россии
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Условная дата начала отопительного сезона в Москве может быть смещена на две недели, и придется на вторую половину октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что начало октября в Центральной России выдастся по-осеннему холодным. По ночам температура понизится до плюс 2-7 градусов, после полудня всего плюс 7-12 градусов, что соответствует климатической норме. "Напомним, что в соответствии с постановлением правительства РФ №354, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток держится ниже плюс 8 градусов по Цельсию. По предварительному прогнозу, такого устойчивого похолодания в Москве не ожидается. Мало того, октябрь обещает быть теплее нормы на 3 градуса с недобором осадков на 20 процентов", - сказал Тишковец. По словам синоптика, есть высокая вероятность очередного мощного потепления и солнечной погоды во второй декаде октября. "По климату в Москве, как правило, среднесуточная температура воздуха становится ниже плюс 8 градусов 5 октября. С учетом теплых долгосрочных прогнозов в текущем сезоне условная дата начала отопительного сезона будет смещена на две недели вправо, и придется на вторую половину октября", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20230921/pogoda-1897786561.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, москва, россия, евгений тишковец, отопительный сезон 2023-2024 в россии
Общество, Москва, Россия, Евгений Тишковец, Отопительный сезон 2023-2024 в России
Отопление в Москве могут включить во второй половине октября
Погода, подходящая для отопления в Москве, наступит во второй половине октября
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Условная дата начала отопительного сезона в Москве может быть смещена на две недели, и придется на вторую половину октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что начало октября в Центральной России выдастся по-осеннему холодным. По ночам температура понизится до плюс 2-7 градусов, после полудня всего плюс 7-12 градусов, что соответствует климатической норме.
«
"Напомним, что в соответствии с постановлением правительства РФ
№354, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток держится ниже плюс 8 градусов по Цельсию. По предварительному прогнозу, такого устойчивого похолодания в Москве не ожидается. Мало того, октябрь обещает быть теплее нормы на 3 градуса с недобором осадков на 20 процентов", - сказал Тишковец.
По словам синоптика, есть высокая вероятность очередного мощного потепления и солнечной погоды во второй декаде октября.
"По климату в Москве, как правило, среднесуточная температура воздуха становится ниже плюс 8 градусов 5 октября. С учетом теплых долгосрочных прогнозов в текущем сезоне условная дата начала отопительного сезона будет смещена на две недели вправо, и придется на вторую половину октября", - сказал Тишковец.
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в октябре