https://ria.ru/20230924/otoplenie-1898353079.html

Отопление в Москве могут включить во второй половине октября

Отопление в Москве могут включить во второй половине октября - РИА Новости, 24.09.2023

Отопление в Москве могут включить во второй половине октября

Условная дата начала отопительного сезона в Москве может быть смещена на две недели, и придется на вторую половину октября, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T18:06

2023-09-24T18:06

2023-09-24T18:06

общество

москва

россия

евгений тишковец

отопительный сезон 2023-2024 в россии

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Условная дата начала отопительного сезона в Москве может быть смещена на две недели, и придется на вторую половину октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что начало октября в Центральной России выдастся по-осеннему холодным. По ночам температура понизится до плюс 2-7 градусов, после полудня всего плюс 7-12 градусов, что соответствует климатической норме. "Напомним, что в соответствии с постановлением правительства РФ №354, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток держится ниже плюс 8 градусов по Цельсию. По предварительному прогнозу, такого устойчивого похолодания в Москве не ожидается. Мало того, октябрь обещает быть теплее нормы на 3 градуса с недобором осадков на 20 процентов", - сказал Тишковец. По словам синоптика, есть высокая вероятность очередного мощного потепления и солнечной погоды во второй декаде октября. "По климату в Москве, как правило, среднесуточная температура воздуха становится ниже плюс 8 градусов 5 октября. С учетом теплых долгосрочных прогнозов в текущем сезоне условная дата начала отопительного сезона будет смещена на две недели вправо, и придется на вторую половину октября", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20230921/pogoda-1897786561.html

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Варвара Скокшина

общество, москва, россия, евгений тишковец, отопительный сезон 2023-2024 в россии