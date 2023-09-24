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В Бурятии прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега - РИА Новости, 24.09.2023
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14:35 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/osadki-1898325267.html
В Бурятии прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега
В Бурятии прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега - РИА Новости, 24.09.2023
В Бурятии прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега
Спасатели предупредили о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега и снега, усилении ветра и гололедице в Бурятии 25 и 26 сентября. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:35
2023-09-24T14:35
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 24 сен – РИА Новости. Спасатели предупредили о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега и снега, усилении ветра и гололедице в Бурятии 25 и 26 сентября. "По данным Бурятского гидрометцентра, 25 сентября по южной половине, 26 сентября местами по республике ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, на перевалах гололедица, налипание мокрого снега на проводах, установление временного снежного покрова, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов, усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении республиканского главка МЧС. Спасатели призвали жителей и гостей республики отказаться от дальних поездок и выходов на горные маршруты. Запрещено использовать поврежденные электрообогреватели, оставлять включенными электроприборы без присмотра, подходить к оборвавшимся проводам линии электропередачи.
https://ria.ru/20230924/sneg-1898323545.html
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх
Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЖКХ
В Бурятии прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега

МЧС предупредило о сильных осадки в виде дождя и снега в Бурятии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛедяной дождь
Ледяной дождь - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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УЛАН-УДЭ, 24 сен – РИА Новости. Спасатели предупредили о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега и снега, усилении ветра и гололедице в Бурятии 25 и 26 сентября.
«
"По данным Бурятского гидрометцентра, 25 сентября по южной половине, 26 сентября местами по республике ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, на перевалах гололедица, налипание мокрого снега на проводах, установление временного снежного покрова, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов, усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении республиканского главка МЧС.
Спасатели призвали жителей и гостей республики отказаться от дальних поездок и выходов на горные маршруты. Запрещено использовать поврежденные электрообогреватели, оставлять включенными электроприборы без присмотра, подходить к оборвавшимся проводам линии электропередачи.
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ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЖКХ
 
 
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