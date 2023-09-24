https://ria.ru/20230924/osadki-1898325267.html

В Бурятии прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега

В Бурятии прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега - РИА Новости, 24.09.2023

В Бурятии прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега

Спасатели предупредили о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега и снега, усилении ветра и гололедице в Бурятии 25 и 26 сентября. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T14:35

2023-09-24T14:35

2023-09-24T14:35

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жкх

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УЛАН-УДЭ, 24 сен – РИА Новости. Спасатели предупредили о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега и снега, усилении ветра и гололедице в Бурятии 25 и 26 сентября. "По данным Бурятского гидрометцентра, 25 сентября по южной половине, 26 сентября местами по республике ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, на перевалах гололедица, налипание мокрого снега на проводах, установление временного снежного покрова, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов, усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении республиканского главка МЧС. Спасатели призвали жителей и гостей республики отказаться от дальних поездок и выходов на горные маршруты. Запрещено использовать поврежденные электрообогреватели, оставлять включенными электроприборы без присмотра, подходить к оборвавшимся проводам линии электропередачи.

https://ria.ru/20230924/sneg-1898323545.html

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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх