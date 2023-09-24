https://ria.ru/20230924/ograblenie-1898325719.html
Налетчики вынесли из дома в Петербурге сейф с рублями и долларами
Налетчики вынесли из дома в Петербурге сейф с рублями и долларами - РИА Новости, 24.09.2023
Налетчики вынесли из дома в Петербурге сейф с рублями и долларами
Полиция разыскивает налетчиков в камуфляжной форме, которые вынесли из частного дома в Парголово (Санкт-Петербург) сейф с 10 миллионами рублей и 10 тысячами... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:36
2023-09-24T14:36
2023-09-24T14:36
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Полиция разыскивает налетчиков в камуфляжной форме, которые вынесли из частного дома в Парголово (Санкт-Петербург) сейф с 10 миллионами рублей и 10 тысячами долларов США, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти в телеграм-канале. В ночь на воскресенье в полицию Выборгского района Петербурга обратилась 49-летняя жительница Парголово, которая сообщила о том, что около 1.00 на частный дом на Березовой улице в Парголово совершен налет. "Трое неизвестных в камуфляже проникли в дом и, применив силу, похитили сейф с денежными средствами в размере 10 000 000 рублей и 10 000 долларов США", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Полиция принимает меры к установлению и розыску злоумышленников.
https://ria.ru/20230921/sud-1897702039.html
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, сша, выборгский район
Происшествия, Санкт-Петербург, США, Выборгский район
Налетчики вынесли из дома в Петербурге сейф с рублями и долларами
Налетчики вынесли из дома в Петербурге сейф с десятью миллионами рублей